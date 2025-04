Tradimento, anticipazioni 28 aprile: Oylum rilascia un'intervista e denuncia pubblicamente Mualla

Torna domani su alle 14.10 su Canale 5 l'appuntamento con Tradimento. Nella soap turca è ormai guerra tra Oylum e Mualla, che continua a ordire intrighi alle spalle della giovanissima nuora.

Prima di scoprire cosa accadrà nell'episodio di lunedì 29 aprile, ripercorriamo cosa è avvenuto nelle dizi.

Dov'eravamo rimasti

Il giudice Guzide

Nell'ultimo episodio Mualla aveva nuovamente rapito il piccolo Can, il bambino di Oylum.

Inizialmente sembrava che Zelis, che stava badando al bambino, fosse complice; in realtà la ragazza era stata appena sequestrata e si trovava nello scantinato di casa.

Intanto, è stato ufficialmente annullato il matrimonio tra Guzide e Tarik, proprio quando l'ormai ex coppia ha appena scoperto che Oylum non è la loro figlia biologica.

Anticipazioni 28 aprile: Oylum denuncia pubblicamente Mualla in un'intervista

Locandina di Tradimento

Zelis viene finalmente liberata e può raccontare cosa è successo. Il rapimento di Can, già il secondo dalla sua nascita, è stato organizzato dalla nonna, Mualla: la donna si è servita di alcuni scagnozzi che, per riuscire a portare via il bambino, hanno prima dovuto bloccare Zelis. Intanto, Behram è ancora a casa della madre in condizioni critiche. A questo punto Oylum non può più distrarsi neanche per un attimo, né provare a venire a patti con la madre di Behram. Ma non è finita qui, perché Oylum scopre anche che Mualla ha osato persino cambiare il nome del bambino in Behran, come quello del suo defunto fratello.

Non si può più temporeggiare, perciò Oylum pensa a come reagire e trova appoggio nella cugina Azra, giornalista. La ragazza perciò rilascia una lunga intervista contro Mualla su una testata online, raccontando cosa sta succedendo e svelando il vero volto della suocera.