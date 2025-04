Tradimento, anticipazioni 27 aprile: il bambino di Oylum viene rapito di nuovo

Problemi per Ozan con il lavoro, mentre Oylum è di nuovo in apprensione per suo figlio. Scopriamo cosa succederà nella nuova puntata di Tradimento, in onda domani su Canale 5 alle 14.20.

Gli eventi si susseguono uno dopo l'altro, nella soap turca Tradimento. Anche nell'episodio in onda domani, domenica 27 aprile alle 14.20, non c'è pace per Oylum e il suo bambino, mentre le condizioni di Behram sono sempre gravissime.

Scopriamo allora cosa succederà in questa puntata domenicale.

Dov'eravamo rimasti

Nell'appuntamento di sabato 26 aprile, i medici hanno dichiarato la morte cerebrale di Behram.

Mualla ha portato il figlio a casa sua, con la speranza di poterlo curare privatamente. Prima però, ha discusso con Oylum in ospedale, accusandola di voler uccidere Behram e rivelandole di non essere figlia di Guzide e Tarik.

Nel frattempo, Kahraman ha scoperto che Zelis si era introdotta nella stanza d'ospedale di Behram.

Anticipazioni 27 aprile: il bambino di Oylum viene rapito di nuovo

Il matrimonio fra Tarik e Guzide viene finalmente annullato. Nel frattempo Ozan mente alla famiglia riguardo il nuovo lavoro e inizia a fare consegne come corriere per una società di spedizioni.

Il piccolo Can è di nuovo in pericolo: gli uomini di Mualla infatti, lo rapiscono. Quando però Oylum, che non ha dubbi chi sia la responsabile, si reca a casa della donna insieme al procuratore Taner e alla polizia, non lo trova.

Yesim, aiutata dalla zia Ilknur, riesce a riavvicinare Oyku dopo che Tarik le ha impedito di vederla: mentre la bambina sta giocando al parco con Azra, Yesim le dà un cellulare con cui potrà finalmente chiamarla. Zelis intanto, viene legata e imbavagliata nel seminterrato di casa: chi c'è dietro il sequestro della moglie di Ozan?

Poco dopo, Ipek e Azra conoscono Serra in un ristorante: la ragazza, intenta a sfruttare le conoscenze di Oltan per farsi strada in società, ne attira il malcontento. Il costruttore non è affatto contento di questo comportamento da parte della cognata di Tolga. Ipek e Azra rivelano a Serra di essere vittime dell'operato di Guzide.