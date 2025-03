Tradimento, anticipazioni 26 marzo: Oylum è incinta di Behram

Colpo di scena in arrivo a Tradimento, la soap turca in onda alle 14.10 su Canale 5. Oylum si è gettata tra le braccia di Behram dopo aver visto Tolga insieme a Selin: ora dovrà fare i conti con una notizia sconvolgente.

Importanti novità sono in arrivo per Oylum: la ragazza sarà il focus del prossimo episodio di Tradimento, in onda domani alle 14.10 su Canale 5. La bella mora infatti, per dimenticare Tolga si è buttata nella relazione con Behram e ora farà una sorpresa sconvolgente.

Ecco dunque cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Vedere Tolga e Selin vicini, ha scatenato la reazione di Oylum: se fino a quel momento la ragazza era stata reticente, vedere il suo ex fidanzato insieme all'amica l'ha convinta ad andare subito da Behram. Nonostante sia la madre Guzide che il fratello Ozan fossero contrari a questa relazione, Oylum ha comunque deciso di andare avanti.

Nel frattempo Yesim, sapendo che Oyku era stata destinata come sua unica erede, ha cercato di avvelenare Tarik per mettere le mani sul suo patrimonio. Salvo poi accorgersi che Oyku avrebbe ereditato al raggiungimento dei 25 anni, perciò a quel punto Yesim ha chiamato i soccorsi.

Anticipazioni 26 marzo: Oylum incinta di Behram, lui le chiede di sposarlo

Behram ha perso la testa per Oylum, al punto da averle organizzato una sorpresa grandiosa: un concerto privato della sua band preferita. Nonostante ciò, anziché essere felice, Oylum appare molto turbata, dato che ha iniziato ad avere delle fastidiose nausee mattutine. La mora è in balia di un pensiero terrificante e decide di effettuare un test di gravidanza. Così, scopre proprio quello che temeva: è incinta.

Oylum decide quindi di andare subito a parlare con Behram, convinta che l'unica soluzione sia l'aborto. Ma Behram ha una reazione molto diversa da quella che si aspettava lei: è felicissimo al pensiero di diventare padre, al punto che le fa una proposta di matrimonio e le dice che non le permetterà mai di sbarazzarsi di suo figlio.

Intanto Yesim, per allontanare i sospetti sulla sua colpevolezza, ha cominciato a dare le colpe a Guzide. Prima sussurrandolo nell'orecchio di Tarik mentre si trovava nel letto d'ospedale, poi suggerendogli di sporgere denuncia una volta ripresosi. Nel frattempo però, Yesim chiede ad Ilknur d'intrufolarsi a casa di Guzide: l'obiettivo è semplice, dovrà nascondere nella sua stanza il flacone del medicinale con cui Yesim ha avvelenato Tarik.