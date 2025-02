Tradimento anticipazioni 27 febbraio: Oylum scopre che Yesim ha ucciso Burcu e la ricatta

Tolga ha capito che dietro la morte di Burcu c'è Yesim e, insieme a Oylum, riesce a far liberare Umit : è quello che vedremo nella prossima puntata di Tradimento, in onda giovedì 27 febbraio su Canale 5 alle 14.10.

Nuovo appuntamento domani con Tradimento, la soap turca in onda su Canale 5 alle 14.10. In questo episodio, Oylum e Tolga troveranno il modo di liberare Umit, accusato ingiustamente di rapimento di minore.

Dove eravamo rimasti

Yesim

Nell'episodio precedente abbiamo visto Oltan dubitare di Yesim e parlarne anche con Tolga, che nel frattempo sta frequentando Oylum.

Umit intanto, è in prigione con l'accusa di aver rapito la piccola Oyku. Non trovandola in casa infatti, Yesim era corsa alla polizia; le immagini delle telecamere mostravano che la bimba era in compagnia dell'uomo.

Umit rimane in arresto, nonostante Oyku continui a ripetere che nessuno l'ha rapita, ma è andata da Guzide di sua volontà.

Anticipazioni 27 febbraio: Oylum scopre Yesim e la ricatta

Tolga

Tolga ha trovato un filmato che proviene dalle videocamere di sorveglianza della stazione: il video risale proprio al giorno in cui Burcu è morta.

Il giovane sta mostrando il video in questione a Guzide, Oylum, Sezai e Nazan, convinto che, benché le immagini siano purtroppo incomplete, esse possano dimostrare che la morte di Burcu non è stata affatto un suicidio. Tolga è convinto che Yesim abbia a che fare con questo strano suicidio, dato che quel giorno e a quell'ora si trovava proprio sul luogo del delitto, anche se non lo ha mai detto.

A questo punto, Tolga e Oylum si recano a casa di Yesim e, convinti della sua responsabilità, la minacciano: se non ritirerà subito la denuncia contro Umit, presto sarà lei a finire in prigione.

Tolga e Oylum hanno intenzione di consegnare il filmato che la incastra alla polizia. Così, messa alle strette, Yesim cede e Umit può tornare libero.