I sospetti di Oltan su Yesim, la gelosia di Tolga per Oylum e i sensi di colpa di Sezai per la morte della moglie : ecco tutte le anticipazioni della prossima puntata di Tradimento, in onda mercoledì 26 febbraio su Canale 5 alle 14.10.

Nuovo episodio di Tradimento domani, mercoledì 26 febbraio. L'appuntamento è alle 14.10 su Canale 5, dove vedremo Oltan iniziare a sospettare di Yesim per la morte di Burcu. Intanto Oylum e Behram sono sempre più vicini, causando la gelosia di Tolga. Ecco cosa succederà.

Guzide

Dove eravamo rimasti

L' episodio precedente si era concluso con l'arresto di Umit, accusato di rapimento di minore.

Yesim, temendo di essere incolpata dell'omicidio di Burcu, era fuggita da Istanbul per rifugiarsi ad Antalya, in attesa che la situazione si calmasse. Prima di partire però, aveva assunto una baby-sitter, Selime, per prendersi cura di Oyku; quando però Selime non ha risposto alle sue chiamate, è tornata subito nella capitale.

Una volta a casa, l'appartamento era vuoto e i documenti della bimba scomparsi; le telecamere mostravano che Oyku era con Umit. Yesim si era perciò recata dalla polizia, insieme alla quale aveva fatto irruzione a casa di Guzide.

Locandina di Tradimento

Anticipazioni 26 febbraio: Oltan sospetta di Yesim per la morte di Burcu

Dopo che Behram l'ha salvata dall' automobilista che le ha puntato una pistola contro, lui ed Oylum hanno iniziato a frequentarsi, tanto che ora Behram l'ha persino aiutata a scassinare la casa di Yesim. Tolga ne viene a conoscenza, e non la prende per niente bene. Guzide intanto, continua a pensare alla confessione di Sezai. Quest'ultimo le ha confidato che quattordici anni fa, spinse la moglie a togliersi la vita, accusandola di essergli stato infedele; in verità, scoprì in seguito che la povera consorte non aveva mia commesso adulterio. La giudice, sinceramente dispiaciuta per la sua situazione, vorrebbe trovare il modo di aiutarlo. Infine Yesim, che ha ucciso Burcu, la sua migliore amica. La donna si sente in colpa, ma soprattutto ha il terrore di essere scoperta. E il suo incubo potrebbe presto realizzarsi.

Oltan infatti ci sta riflettendo da tempo: gli sembra piuttosto plausibile che dietro il misterioso suicidio di Burcu ci possa essere l'amante di Tarik. Non solo: Oltan ne parla anche con Tolga, con cui condivide i suoi sospetti.