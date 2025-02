Tradimento anticipazioni 25 febbraio: Umit accusato di rapimento

Una puntata piena di colpi di scena, quella di Tradimento di martedì 25 febbraio. L'appuntamento è alle 14.10 su Canale 5, con un episodio che si concluderà con l'arresto di Umit, il fratello di Guzide.

Ma vediamo cosa succederà.

Nell'episodio precedente

Il giudice Guzide

Nella puntata precedente, Ozan aveva incontrato una ragazza misteriosa che, più tardi, si sarebbe rivelata vicina a Oltan.

Inoltre avevamo scoperto il segreto di Sezai, che si era confidato con la sua vecchia amica di università. L'uomo infatti, aveva confidato a Guzide di sentirsi in colpa per la morte della moglie, in quanto l'avrebbe accusata di tradimento e, di conseguenza, istigata al suicidio.

Anticipazioni 25 febbraio: Umit arrestato con l'accusa di rapimento

Locandina di Tradimento

Tarik ha capito fino a che punto può spingersi Yesim, così ha deciso di infliggerle una punizione esemplare, la più crudele possibile. E Yesim ha un solo punto debole: la piccola Oyku. Tarik le ha perciò sottratto la bambina, giurandole che non avrebbe mai più potuto rivederla. Distrutta dal dolore, Yesim ha passato giorni supplicando Tarik di permetterle di riabbracciarla.

Nel frattempo però, spaventata dall'idea di essere incolpata dell'omicidio della sua migliore amica Burcu, Yesim ha deciso di fuggire da Istanbul per rifugiarsi ad Antalya, aspettando che la situazione si calmasse. Prima di partire, ha assunto una baby-sitter, Selime, per prendersi cura di Oyku in sua assenza.

Tuttavia, Guzide e Umit hanno seguito la tata e la bambina fino al parco, con l'intenzione di portare via la piccola.

Yesim, ancora ad Antalya, ha cercato di mettersi in contatto con Selime, ma senza successo. Preoccupata, è tornata immediatamente a Istanbul. Al suo arrivo, però, l'appartamento era deserto e i documenti di Oyku erano scomparsi nel nulla.

Così Yesim si è precipitata alla stazione di polizia: grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, ha scoperto che Oyku si trovava con Umit. Determinata a riprendersi sua figlia, Yesim ha fatto irruzione a casa di Guzide insieme alla polizia. Poco dopo, il fratello della giudice è stato arrestato per rapimento.