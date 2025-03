Tradimento, anticipazioni 25 marzo: Tolga reagisce alla vendetta di Oltan

Nuovo appuntamento domani con la soap Tradimento, in onda alle 14.10 su Canale 5. Nel nuovo episodio, l'attenzione sarà tutta su Tolga: il ragazzo infatti, dovrà affrontare la vendetta del padre dopo aver deciso di allontanarsi da lui.

Dov'eravamo rimasti

Negli episodi precedenti, Tolga ha scoperto che il padre possedeva un video in cui si vede che Kaan è ancora vivo: la morte di Kaan era stata utilizzata da Oltan come strumento di ricatto verso Guzide e la sua famiglia, dato che il responsabile si riteneva fosse Ozan. Scoperto invece che il ragazzo è innocente, Tolga è andato da Guzide a mostrarle il filmato.

Tolga e Oltan hanno poi avuto un'accesa discussione, conclusasi con Tolga che prendeva nuovamente le distanze dal padre.

Intanto Tolga aveva cercato di ricostruire il rapporto con Oylum, confessandole di non provare un reale interesse per Selin. La sua ex fidanzata però, era stata freddissima.

Anticipazioni 25 marzo: Tolga reagisce alla vendetta di Oltan

Oltan è molto amareggiato per il litigio con Tolga, e ha deciso che stavolta l'atteggiamento del figlio non passerà come niente fosse. Perciò si vendicherà come può: sfrattando l'azienda informatica di Tolga dagli uffici di sua proprietà.

Così facendo però, Oltan sta mettendo una pietra tombale sul rapporto con l'amato figlio.

Nel frattempo, Tolga deve reagire a quanto sta avvenendo: la sua azienda deve prendere parte a un'importante presentazione, perciò dove trovare una soluzione d'emergenza. Il ragazzo riunisce così il team a casa sua e tutti insieme lavoreranno lì, in vista della giornata cruciale che li attende.

Nel frattempo, suonano alla porta. È Selin, desiderosa di dare il proprio contributo in questo momento difficile: ma Tolga infastidito dalla sua presenza, vorrebbe chiederle di andarsene senza ferirla.