Tradimento, anticipazioni 24 marzo: Yesim convince Tarik che Guzide ha cercato di avvelenarlo

Tarik ha appena avuto un infarto: dietro c'è Yesim, ma la donna farà di tutto per sviare ogni possibile sospetto. Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Tradimento, la soap in onda su Canale 5 alle 14.10.

Domani, lunedì 24 marzo, torna su Canale 5 la soap turca Tradimento. In questo nuovo episodio, in onda a partire dalle 14.10, troveremo Tarik in ospedale in seguito all'infarto che l'ha colpito. Intanto, per allontanare i sospetti da sé, Yesim cerca di convincerlo che è Guzide la responsabile di tutto.

Dove eravamo rimasti

Tarik

Nelle puntate precedenti, Tarik aveva deciso di diseredare Ozan e Oylum, designando Oyku come unica erede.

Venutolo a sapere, Yesim e Ilknur hanno pensato di cogliere subito l'occasione per mettere le mani sull'ingente patrimonio dell'avvocato. Consigliata da Iknur, Yesim è andata a trovarlo in albergo e gli ha fatto bere dello champagne in cui aveva nascosto un farmaco.

Poco dopo però, Yesim ha trovato un documento in cui era specificato che Oyku avrebbe ereditato solo al raggiungimento del 25esimo anno d'età. A questo punto, la donna ha allertato subito i soccorsi mentre Tarik stava avendo un infarto.

Anticipazioni 24 marzo: Yesim convince Tarik che Guzide ha cercato di avvelenarlo, Sezai sospetta di Volkan

Locandina di Tradimento

Tarik si trova in ospedale e si sta riprendendo dall'infarto. Yesim è molto preoccupata: deve assolutamente allontanare ogni possibile sospetto, perciò innanzitutto si mostra molto interessata alle sue condizioni di salute, poi pensa a come risolvere la situazione.

Per evitare di essere sospettata, inizia a manipolare Tarik sussurrandogli all'orecchio che dietro il suo malore improvviso si nasconde Guzide, la quale ha sicuramente provato ad ucciderlo avvelenandolo. Ancora molto debole, l'avvocato la ascolta confuso. Nel frattempo Sezai si trova ancora in carcere con l'accusa di essere a capo di un cartello della droga. Nonostante proclami la sua innocenza, è ancora trattenuto dalla polizia. In tutto ciò, Sezai inizia a sospettare di Volkan. L'uomo infatti, gli sta facendo delle strane domande riguardo il suo coinvolgimento in questa losca faccenda; al punto che Sezai comincia a ipotizzare che Volkan possa essere una spia della polizia.

Dopo aver ribadito per l'ennesima volta la sua assoluta estraneità ai fatti, Sezai chiede perciò a Volkan di andarsene e lasciarlo solo.