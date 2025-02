Tradimento anticipazioni 24 febbraio: Sezai rivela il suo segreto, Ozan incontra una ragazza misteriosa

Tradimento torna alla sua collocazione pomeridiana con la puntata del 24 febbraio, in cui scopriremo cosa è successo nel passato di Sezai e non solo: ecco tutte le anticipazioni.

Settimana nuova, nuovo episodio di Tradimento in arrivo. La soap turca torna con il consueto appuntamento pomeridiano, in onda alle 14.10 lunedì 24 febbraio su Canale 5.

La giudice Guzide raccoglierà una confessione inaspettata da Sezai, mentre Ozan si imbatterà in una ragazza misteriosa.

Tradimento: nell'episodio precedente

Locandina di Tradimento

Nell'appuntamento della domenica sera, negli episodi in onda il 23 febbraio, abbiamo visto Guzide licenziata dal suo posto di lavoro.

Dopo essersi pronunciata in favore di Oltan cedendo al suo ricatto, i truffati hanno protestato fuori dal tribunale. Tarik ha denunciato Guzide per essersi lasciata corrompere; la giudice è stata licenziata per abuso di ufficio. Guzide insomma, con suo grande dolore, non è più un giudice della Turchia.

Anticipazioni 24 febbraio: Sezai rivela il suo segreto, Ozan incontra una ragazza misteriosa

Ozan

Nell'episodio seguente scopriremo un segreto su Sezai. L'uomo è vedovo da quattordici anni e fino ad ora non ha mai rivelato cosa fosse successo. Dopo tanti anni, deciderà di aprirsi con Guzide, raccontandole il pensiero che lo tormenta da quel giorno.

Sezai rivelerà di aver indotto la moglie al suicidio: non si era fidato di lei e l'aveva accusata di tradimento, così la donna aveva deciso di togliersi la vita. Durante tutto questo tempo, i sensi di colpa lo hanno divorato e non ne ha mai fatto parola con nessuno.

Nel frattempo, vedremo Ozan libero dalla prigione, ormai single da tempo dopo la fine della sua storia d'amore con Lara. Ozan incontrerà una donna che gli ruberà il cuore: la incrocerà in un bar, rimanendone colpito sin da subito. Una volta fuori dal locale, cercherà di capirne gli spostamenti. Ma proprio mentre sarà insieme al suo amico Mesut, il ragazzo noterà qualcosa lo lascerà stupito: la misteriosa ragazza si dirige verso la barca di Oltan.