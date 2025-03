Tradimento, anticipazioni 23 marzo: Ozan vuole uccidere Tarik, Tolga in guerra con Oltan

Doppio appuntamento con la serie turca Tradimento, alla domenica in onda sia al pomeriggio che in prima serata. Ecco tutto quello che accadrà, a partire dalla vendetta di Ozan nei confronti di suo padre.

Per gli amanti delle dizi turche, la domenica di Canale 5 è imperdibile. Va in onda infatti un doppio appuntamento con Tradimento, sia al pomeriggio (dalle 14.30) che in prima serata (dalle 21.30 circa, al termine di Striscia la Notizia).

Le vicende della giudice Guzide e della sua famiglia stanno prendendo una piega tragica, e negli episodi di domani subiranno un'ulteriore svolta. Ozan infatti, cercherà addirittura di uccidere suo padre.

Nell'episodio precedente

Ozan

Nell'episodio precedente, trasmesso sabato 21 marzo, abbiamo visto Ozan furioso verso suo padre. Dopo aver scoperto che Tarik aveva a che fare con l'agguato a Guzide, Ozan e Oylum hanno deciso di cambiare cognome; a parte questo però, il ragazzo appariva molto tranquillo. Invece si trattata della quiete prima della tempesta; Ozan infatti, poco dopo avrebbe rapito Oyku e ricattato il padre. Se Per rivedere la bambina infatti, Tarik si è dovuto presentare in un luogo prestabilito E qui, ad attenderlo, c'era una brutta sorpresa.

La puntata pomeridiana: Ozan vuole uccidere il padre, Guzide scopre il traffico di opere d'arte di Tarik

Locandina di Tradimento

L'episodio inizia al cardiopalma: Ozan infatti, cerca di gettare Tarik da una scogliera. A evitare il peggio, l'arrivo di Guzide: la giudice impedisce al figlio di diventare un assassino, lasciando che lui se ne vada ancora in preda a una furia cieca. Guzide però, ha salvato Tarik ma ha intenzione di rovinarlo economicamente e, in un primo momento, sembrerà voler portare a termine ciò che il figlio aveva iniziato. Nel frattempo, Tarik ha deciso di diseredare i figli. Non solo, l'avvocato vuole umiliarli pubblicamente, annunciando con una diretta streaming che Oyku sarà la sua unica erede. Guzide potrà evitare questa umiliazione se accetterà il divorzio e licenzierà Elmas.

Il giudice Guzide

Ma Guzide non ha intenzione di accettare il suo ricatto. Perciò in tutta risposta, incaricherà Elmas di indagare sulle attività finanziarie di Tarik e allo stesso tempo, proporrà un'alleanza ad Oltan in nome del loro nemico comune.

Guzide non sa però che Tarik può contare su Umit, a cui ha promesso di far rivedere la figlia.

Così, avvisato Tarik delle intenzioni di Guzide, a poco servirà la scoperta di un traffico illecito di opere d'arte dalla Siria.

Grazie alle informazioni fornitegli da Umit, il blitz della polizia andrà a vuoto: Tarik riuscirà a sgombrare il suo magazzino pieno di opere d'arte, prima che arrivino i poliziotti.

La puntata in prima serata: Tolga dimostra che Ozan non ha ucciso Kaan e affronta suo padre Oltan

Tolga Kaşifoğlu interpretato da Caner Şahin

Zelis organizza una cena per presentare sua madre a Ozan, ma lui declina l'invito perché preferisce restare con Guzide e Oylum.

Intanto, Oltan si rende conto che il video di Kaan, quello che il ragazzo è vivo, è sparito. Ad impossessarsene è stato il figlio, Tolga, che ha deciso di raccontare tutto a Guzide: Oltan aveva sempre mentito per ricattarla, Ozan non ha ucciso Kaan. Nel frattempo, arriva la notizia che Tarik ha diseredato Ozan e Oylum. Poco dopo, Tolga va a a casa di Guzide con il video di Kaan, mostrandole che Ozan non è un assassino.

Quando Ozan scopre la verità, vorrebbe affrontare Oltan immediatamente; Tolga però lo ferma, in quanto il modo migliore sconfiggerlo è fingere di essere ancora sotto il suo controllo, così da raccogliere prove decisive per incastrarlo.

Tarik

Intanto Tarik ha un infarto: nonostante sia stata appena diseredata, Oylum si reca in ospedale, dove il padre è ricoverato in terapia intensiva. Qui però allontanata con violenza da Yesim; insieme alla ragazza Behram, che cerca di spegnere la lite.

La puntata si conclude con Tolga che affronta suo padre per aver manipolato Ozan e prende le distanze da lui.

Vediamo anche Yesim entrare nell'ufficio di Tarik e rubare denaro e documenti segreti: ora che l'uomo è in ospedale, non c'è momento migliore per tramare alle sue spalle.

Infine, Tolga si reca da Oylum per chiederle perdono, ma la ragazza lo ignora. Per convincerla, le dice che lascerà Selin, consapevole di non amarla davvero.