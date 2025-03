Tradimento, anticipazioni 21 marzo: Guzide che Tarik ha provato ad ucciderla

Nuovo appuntamento domani con Tradimento, la soap turca che racconta le vicende della giudice Guzide e della sua famiglia.

Guzide non sa ancora chi è il mandante dell'agguato in cui ha rischiato di morire, ma sta per saperlo. E sarà un'amara scoperta.

Vediamo allora cosa succederà nell'episodio di domani, venerdì 21 marzo, in onda a partire dalle 14.10.

Nell'episodio precedente

Ozan

Nell'episodio di giovedì 20 marzo abbiamo visto Ozan andare da Ismet, convinto fosse la persona dietro l'imboscata in cui erano rimaste coinvolte Guzide e Zaynep. Invece aveva scoperto che l'uomo era appena morto, stroncato da un infarto.

Anticipazioni 21 marzo: Guzide scopre che dietro l'agguato c'era Tarik

Locandina di Tradimento

Guzide sta per scoprire qualcosa che non avrebbe mai immaginato. Sahin infatti, le racconta la verità sull'agguato che ha subito: dietro c'è Tarik. Il suo ex marito infatti, non potendo attaccare direttamente Elmas, ha pagato Orhan per intimidirla.

Guzide non riesce a crederci: ha sempre saputo che Tarik fosse una persona spietata, ma non avrebbe mai immaginato potesse arrivare a tanto. Sconvolta, ne parla con i figli, supplicando Ozan di stare calmo. Ci penserà lei a risolvere la cosa. Naturalmente sono tutti sconvolti dalla notizia: non solo Ozan, ma anche Oylum e Umit. Il fratello di Guzide in particolare, furibondo, decide di affrontare Tarik, gli dice che è una persona senza scrupoli e lo minaccia di firmare una dichiarazione in cui si assume le responsabilità delle sue azioni.

Ma mettere alle strette un uomo potente come Tarik è difficile. Infatti l'avvocato passa presto al contrattacco, corrompendo Umit: gli promette che gli farà rivedere sua figlia.

In un secondo momento, Tarik viene convocato ed interrogato dalla polizia: Guzide lo ha denunciato per l'attentato subito. L'uomo nega e respinge ogni accusa, nonostante ci sia un video con la testimonianza di Sahin.