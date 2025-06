Tradimento, anticipazioni 22 giugno: Ipek scomparsa, Kahraman si scusa con Oylum

Con la domenica, l'appuntamento con Tradimento su Canale 5 alle 15.30. Scopiamo dunque cosa accadrà nell'episodio di domani, mentre continuano le ricerche di Ipek.

Dov'eravamo rimasti

Nell'ultimo episodio, Ipek ha litigato con Sezai ed è scappata da casa facendo perdere le proprie tracce.

Il telefono della bionda risulta irraggiungibile e in più, a preoccupare l'avvocato, c'è il video che l'uomo ha ricevuto: un filmato in cui la figlia annuncia il suicidio.

Anticipazioni 22 giugno: Ipek scomparsa, Kahraman si scusa con Oylum

Ozan

Ozan non crede neanche per un attimo al suicidio di Ipek, ritenendolo una messa in scena. Allo stesso tempo però, il ragazzo capisce la preoccupazione di Sezai e, per non essere insensibile, lo consola dicendogli che sta bene. L'auto della ragazza infatti, è stata ritrovata ma lei non c'è: Ozan dice a Sezai che si è sicuramente salvata dall'incidente, magari è riuscita a uscire dall'auto ma, tutta bagnata, potrebbe essere andata in ipotermia e quindi svenuta da qualche parte.

Anche Umit la pensa come il nipote: conoscendo le bugie della ragazza, nessuno le crede.

Intanto Mualla irrompe a casa di Guzide e inizia a insultare Oylum per aver tradito Kahraman, pretendendo inoltre di avere Can.

A questo punto, fortunatamente arriva Kahraman con dei fiori per Oylum. Il ragazzo vuole farsi perdonare per aver dubitato e si arrabbia quando viene a sapere cos'ha appena fatto la zia. Kahraman si scusa mortificato, poi prega Oylum di perdonarlo e di tornare insieme a casa; la ragazza però se ne va.

Nel frattempo le ricerche di Ipek proseguono senza successo. Serra, che ha trascorso una notte con Tolga, ha la nausea davanti ad Azra, ma tiene il segreto.