Tradimento, anticipazioni 21 giugno: Ipek scappa e annuncia di volersi suicidare

Nuovo appuntamento domani su Canale 5 con Tradimento. La soap turca andrà in onda alle 15.10 e ci terrà compagnia con un nuovo episodio.

Guzide è ancora alla ricerca del figlio biologico, mentre Ipek invierà al padre un video che lo lascerà di stucco.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà.

Nell'episodio precedente

Tolga Kaşifoğlu interpretato da Caner Şahin

Tolga ha incontrato una vecchia amica che non vedeva da tempo: si tratta di Asli, appena tornata da un viaggio dall'India.

Venuta a conoscenza di quanto sta accadendo al ragazzo, Asli prova ad aiutarlo: fa in modo che Tolga e Oylum si ritrovino a casa sua, così da potersi confrontare e chiarire. Ma la tragedia è dietro l'angolo: quando Asli esce da casa per lasciare i due soli, viene colpita da un proiettile sparato dai vicini.

Anticipazioni 21 giugno: Ipek scappa e annuncia il suicidio

Locandina di Tradimento

Il viaggio ad Eshme di Guzide e Tarik finisce su un sito Internet, il quale pubblica la notizia. Ozan è sconvolto da questa insistenza della madre: per la giudice infatti, si tratta già del terzo tentativo alla ricerca del figlio biologico, scambiato in ospedale con Oylum.

In seguito alla pubblicazione della notizia, Dundar rilascia un'intervista televisiva per smentire Guzide e Tarik e annuncia che sporgerà denuncia contro l'ex coppia.

Nel frattempo Tolga si reca da Kaharaman, deciso a spiegargli cosa sia successo. Kaharam è su tutte le furia, ma Tolga lo calma spiegandogli che Oylum non ha fatto niente di male: è stata Asli a farli incontrare a loro insaputa, lui e Oylum non sapevano niente.

In seguito, Kaharam cerca di scusarsi con la moglie, ma Oylum non vuole saperne di parlargli.

Ipek intanto, discute con Sezai e fugge via. L'uomo è molto preoccupato: il telefono dalla ragazza risulta irraggiungibile e come se non bastasse, l'avvocato riceve un video in cui Ipek annuncia di volersi suicidare.