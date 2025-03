Tradimento anticipazioni 2 marzo: Tarik si vendica di Guzide

Appuntamento in prima serata con Tradimento. Come consuetudine infatti, la prima serata domenicale di Canale 5 è dedicata alla soap turca, che nel fine settimana moltiplica i suoi episodi: due al sabato pomeriggio e tre per questa domenica 2 marzo. Sarà una puntata ricca di colpi di scena, durante la quale Tarik attuerà un piano terribile per vendicarsi di Guzide. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà.

Nell'episodio precedente

Oylum Yenersoy

Ricordiamo che nella puntata precedente avevamo visto Tolga fare la proposta di matrimonio a Oylum: la ragazza ne è stata felicissima, pur sapendo già che la madre Guzide non avrebbe approvato.

Nel frattempo Yesim ha confessato a Tarik di aver ucciso Burcu, spiegandogli anche che è per questo motivo se non l'ha spalleggiato nella denuncia a Umit. Tolga e Oylum infatti l'hanno ricattata dicendole di avere un filmato che la incastra; filmato che Tarik ha poi cercato di recuperare, ma senza successo.

Anticipazioni 2 marzo: la vendetta di Tarik e Yesim contro Guzide

Tolga Kaşifoğlu interpretato da Caner Şahin

Cominciamo da Guzide: come Oylum già immaginava, la madre è molto contrariata dal matrimonio. La figlia è molto giovane, non ha una stabilità economica e, soprattutto, il timore è che Tolga possa riprendere i rapporti con il padre, il perfido Oltan. Guzide non sbaglia: in effetti il ragazzo, seppur di nascosto, si sta riavvicinando al padre.

È proprio ad Oltan che si rivolgerà la perfida Yesim, chiedendogli di dividersi il patrimonio di Tarik. Dopo il suo rifiuto, Yesim interpellerà l'avvocato Elmas, il quale scoprirà che supera persino i venti milioni.

Torniamo quindi a Guzide, in procinto di aprire il suo studio: la donna parla con i figli delle spese che la famiglia dovrà affrontare.

Sentendosi in colpa per il licenziamento della madre dall'incarico di giudice, Ozan accetterà un lavoro da Oltan. Dovrà spiare una società di architettura per 50mila dollari.

Tarik

Nel frattempo procede il divorzio tra Guzide e Tarik: l'uomo cercherà di corrompere i figli, offrendo loro un milione per allontanarli dalla madre e poter chiudere il procedimento alle sue condizioni.

Ma Guzide è sotto attacco anche da parte di Yesim: prima la donna invierà delle foto di Guzide insieme a Sezai a Ozan, poi penserà a un piano più diabolico insieme a Tarik. Arriverà il tanto atteso giorno dell'inaugurazione del nuovo studio di Guzide. Quando sul cellulare degli invitati arriverà un articolo che racconta la destituzione della donna dalla carica di giudice, i presenti preferiranno andare via per non compromettere la propria immagine...