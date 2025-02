Tradimento, anticipazioni 1° marzo: Tolga chiede a Oylum di sposarlo, Yesim confessa il suo segreto a Tarik

Una proposta di matrimonio e la confessione di Yesim a Tarik: sono tantissimi i colpi di scena in arrivo per l'appuntamento del sabato di Tradimento, in onda domani su Canale 5 con due nuovi episodi. Ecco cosa succederà.

Appuntamento del sabato pomeriggio con Tradimento, la soap opera turca trasmessa da Canale 5. Tantissimi i colpi di scena in questo doppio episodio, in onda a partire dalle 14.45; a partire dalla proposta di matrimonio di Tolga d Oylum, passando per la confessione di Yesim a Tarik Ecco più nel dettaglio cosa vedremo.

Dove eravamo rimasti

Tarik

Nella puntata di venerdì 28 febbraio abbiamo visto Tarik andare su tutte le furie quando Oyku gli ha raccontato di essere stata a casa di Guzide con Umit e, in più, di essere finita al pronto soccorso per un'intossicazione. L'uomo è esploso ed è sembrato disposto a tutto.

Anticipazioni 1° marzo: Tolga chiede a Oylum di sposarlo, Yesim confessa a Tarik di aver ucciso Burku

Oylum Yenersoy

Nella puntata di domani, vedremo Oylum felicissima: la ragazza infatti, riceverà la proposta di matrimonio di Tolga e accetterà di passare il resto della vita insieme a lui. Entrambi però, temono la reazione di Guzide: sanno entrambi che non sarà d'accordo con queste nozze. Intanto Tarik ha deciso di sporgere denuncia contro Umit, chiedendo a Yesim di testimoniare. Yesim però, dichiarerà che le sue sono calunnie dettate dal rancore.

Locandina di Tradimento

Terminata l'udienza, Tarik le chiederà spiegazioni: a questo punto, Yesim confesserà di aver ucciso Burcu spingendola sotto i binari del treno in arrivo. Se ha testimoniato contro Tarik dunque, è solo perché Oylum e Tolga l'hanno ricattata con un video che la immortalerebbe in stazione, il giorno in cui è morta Burcu.

Tarik andrà allora da Ismail, il proprietario della compagnia che ha installato le telecamere in stazione, per chiedergli il video. L'uomo gli chiederà 500mila dollari in cambio del video, così Tarik rinuncerà al filmato. Tuttavia in seguito si scoprirà che, in realtà, non esiste alcun filmato. Umit, intanto, festeggerà la sua ritrovata libertà insieme alla famiglia, tutti riuniti al ristorante di Behram. Qui, discuteranno anche su cosa fare ora che hanno scoperto che Burcu è stata uccisa da Yesim.