Tradimento, anticipazioni 2 maggio: Oylum minaccia Mualla con la pistola di Tarik

Venerdì 2 maggio Tradimento andrà in onda solo in prima serata, e non anche al pomeriggio. Vediamo dunque cosa accadrà a Guzide e alla sua famiglia nei prossimi episodi.

Domani la serie turca Tradimento andrà in onda solo in prima serata. La soap infatti, farà ponte e nel pomeriggio lascerà spazio a The Family, per poi tornare sabato 3 maggio alle 14.45.

Vediamo intanto cosa succederà nell'episodio previsto per domani, venerdì 2 maggio, su Canale 5.

Nell'episodio precedente

Nell'ultimo episodio, Selin e Tolga hanno reso coscienza del fallimento del loro matrimonio. Tolga ha ammesso a se stesso di essere ancora innamorato di Oylum, e lo ha detto anche al padre Oltan, mentre Selin ha capito che il marito non è innamorato di lei.

Serra però non ha nessuna intenzione di perdere i vantaggi legati all'avere per cognato un rampollo come Tolga, così ha suggerito alla sorella un modo per tenerlo legato a sé e non farsi lasciare. Sebbene Selin fosse inizialmente restia, poi ha istintivamente seguito il consiglio di Serra: ha detto a Tolga di essere incinta.

Anticipazioni 2 maggio: Oylum minaccia Mualla con la pistola di Tarik

Oylum non ha ancora riabbracciato il suo bambino. In preda alla disperazione, tenta un gesto estremo per farsi restituire il figlio da Mualla: prende la pistola di Tarik e minaccia la suocera di ucciderla se non le ridarà Can.

Nel frattempo Tarik si accorge che gli è stata rubata l'arma e sospetta subito della figlia. Corre così da Guzide e, insieme a Sezai e alla polizia, si reca a casa di Mualla.

Umit invece scoprirà che Ozan ha mentito sul suo lavoro. In seguito Guzide scoprirà che il latte artificiale di Can è sparito dalla sua casa e penserà subito che la responsabile sia Zelis, accusandola di aver complottato con la zia Mualla.

A questo punto Zelis, indignata, convincerà Ozan e la madre ad andarsene: la coppia andrà da Tarik, mentre Ilknur chiederà ospitalità a Mualla.