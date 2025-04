Tradimento, anticipazioni 30 aprile: Tolga vuole lasciare Selin, ma lei gli confessa di essere incinta

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con Tradimento. Continuano gli intrighi, gli amori e i tradimenti della soap turca: a pochi mesi da loro matrimonio, Tolga vuole lasciare Selin, ma la ragazza accetta un consiglio della sorella Serra per evitarlo.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà nell' episodio di mercoledì 30 aprile. Ricordiamo inoltre che giovedì 1° maggio Tradimento non andrà in onda.

Dov'eravamo rimasti

Locandina di Tradimento

Negli episodi precedenti abbiamo visto Serra, la sorelle di Selin, ambire a una vita di agi e decisa a sfruttare le conoscenze di Tolga. La ragazza inoltre, ha stretto amicizia con Ipek, la figlia di Sezai, e Azra, la cugina di Oylum e Ozan.

Nell'episodio di martedì 29 aprile Kahraman, cugino di Behram, ha promesso a Oylum che avrebbe fatto di tutto per aiutarla a riabbracciare il suo bambino, rapito per la seconda volta da Mualla. Al fianco della ragazza c'è anche Tolga, ormai rassegnato al fatto di esserne ancora innamorato.

Anticipazioni 30 aprile: Tolga vuole lasciare Selin, ma lei gli confessa di essere incinta

Oylum Yenersoy

Il rapporto tra Tolga e Selin è più in crisi che mai e Serra non ha nessuna intenzione di rinunciare ai vantaggi che può procurarle avere un cognato tanto ricco. Così la ragazza decide di seguire il consiglio delle sue nuove amiche, Ipek ed Azra, organizzando una cena romantica per Selin e Tolga. Serra infatti, si finge la sorelle e invia un messaggio a Tolga dandogli appuntamento perché devono parlare urgentemente.

Nel leggere il messaggio, Tolga spera che anche Selin si senta ingabbiata nel loro matrimonio e che voglia porgli fine. Nel frattempo, il ragazzo si confida con il padre Oltan, confessandogli di essere infelice: Oltan, che lo aveva sconsigliato sin dall'inizio, si infurierà e gli ordinerà di tenersi lontano da Oylum.

Tolga Kaşifoğlu interpretato da Caner Şahin

Una volta davanti a Selin però, lei non gli dirà quel che spera. Se in un primo momento era stata riluttante, capendo che il suo matrimonio è al capolinea, Selin seguirà istintivamente il consiglio della sorella: si metterà una mano sulla pancia e gli confesserà di essere incinta.