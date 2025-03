Tradimento, anticipazioni 1º aprile: Guzide svela il complotto ai danni di Sezai

Nuovo appuntamento domani con la soap Tradimento, in onda su Canale 5 alle 14.10. Ecco cosa succederà, tra Guzide che cerca di aiutare Sezai e l'arrivo in città della madre di Behram.

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con Tradimento. Nella soap turca gli eventi procedono a passo spedito e l'episodio di martedì 1º aprile non farà eccezione.

Mentre Sezai è ancora in mano alla polizia, Guzide interviene per aiutarlo a uscire; intanto Oylum è ancora intenzionata a portare avanti la sua storia con Behram.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Negli episodi passati, Sezai aveva deciso di andare a trovare la figlia in Canada. Mentre si recava in aeroporto però, l'uomo era stato fermato dalla polizia con l'accusa di un grave reato: essere a capo di un cartello della droga. L'uomo non è ancora riuscito a dimostrare la sua innocenza e si trova in carcere.

Non solo, anche Tarik aveva tramato alle sue spalle, impossessandosi del suo telefono e, fingendosi Sezai, inviando un messaggio a Guzide in cui le diceva di essere arrivato in Canada.

Mentre la situazione di Sezai sembra dunque in stallo, la figlia di Guzide sta affrontando una gravidanza inaspettata. In un primo momento Oylum aveva deciso di abortire, ma Behram glielo aveva impedito; in un secondo momento poi, sentendo il battito del cuore del bambino, aveva cambiato idea. Così, nell'episodio di domenica 30 marzo, la ragazza ha comunicato a Tolga che la sua decisione è definitiva: **rimarrà con Behram++, di cui sostiene di essere innamorata. Tolga, disperato, era corso a rifugiarsi tra le braccia di Selin.

Anticipazioni 1º aprile: Guzide svela il complotto ai danni di Sezai

A Istanbul arriva Mualla, la madre di Behram. Il figlio le racconta entusiasta della gravidanza di Oylum e di essere pronto a sposarla; mentre però Behram appare felicissimo, la donna non non sembra affatto contenta di questo matrimonio che si profila all'orizzonte. Ma veniamo ora a Guzide. La giudice non ha nessuna intenzione di rimanere impotente mentre Sezai è ancora in arresto. Nonostante sia innocente, l'uomo non riesce a venirne fuori; Guzide perciò ha deciso di incontrare Afsin, il giudice che sta seguendo il caso di Sezai. Guzide gli chiede espressamente di far andare a processo Sezai senza custodia cautelare: la giudice infatti, ha le prove che mostrano che Sezai è vittima di un complotto ai suoi danni