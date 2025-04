Tradimento, anticipazioni 19 aprile: svelato il segreto sul bambino di Oylum

Un altro colpo di scena è in arrivo a Tradimento: Oylum scopre di essere non al settimo, ma all'ottavo mese di gravidanza. Ecco cosa succederà nell'episodio di domani.

Nuovo appuntamento su Canale 5 domani, sabato 19 aprile, con Tradimento. La soap turca andrà in onda alle 14.50 e riserverà una rivelazione che, ancora una volta, rimescola le carte nelle vicende dei personaggi.

Scopriremo infatti che il bambino che aspetta Oylum non è del marito, Behram, ma di Tolga. Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà.

Nell'episodio precedente

L'episodio precedente, trasmesso in prima serata venerdì 18 aprile,si è concluso con Oylum in ospedale e Behram colpito da un proiettile.

La ragazza era rimasta vittima di un incidente stradale mentre si recava all'università per il test di ammissione. Fuori dall'ospedale, Behram veniva raggiunto da un proiettile: che sia Oltan il responsabile? Il costruttore aveva scoperta che Behram stava controllando Tolga, persino nel giorno del matrimonio con Selin, e aveva perso la razionalità.

Nel frattempo Behram si sentiva in colpa per le condizioni di Oylum, dato che era stato lui a cercare di impedirle di arrivare in tempo all'università.

Anticipazioni 19 aprile: Behram non è il padre del bambino di Oylum

Il nuovo episodio riparte da qui: Behram disperato per le condizioni di Oylum ed del bebè, in preda ai sensi di colpa perché responsabile di quanto avvenuto. Proprio mentre prende una boccata d'aria davanti alla struttura, un misterioso sicario esplode un proiettile.

Mualla, la madre, assiste alla scena ed è sotto shock; il figlio potrebbe morire da un momento all'altro. la donna giura vendetta contro il responsabile. Ma il momento clou della puntata sarà un altro: un flashback in cui Oylum scopre di essere incinta non di sette mesi, ma di otto. Di conseguenza, il bambino non è di Behram come pensava, ma del suo grande amore: Tolga.