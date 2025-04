Tradimento, anticipazioni 18 aprile: Yesim accusata di omicidio in tv, qualcuno spara a Behram

Doppio appuntamento domani con Tradimento, la soap opera turca trasmessa da Canale 5 sia al pomeriggio alle 14.10 che in prima serata.

Molti gli avvenimenti che vedremo accadere, a partire dal matrimonio tra Tolga e Selin; ecco dunque cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Ozan

Nell'episodio di giovedì 17 aprile Ozan e Zelis si sono sposati in segreto, nascondendo il matrimonio persino alle loro madri perché sapevano che né Guzide né Ilknur avrebbero approvato.

Prima però, Ozan aveva deciso di intervenire per aiutare Tolga. Aveva infatti saputo che il suo amico aveva chiesto la mano di Selin; ma il ragazzo sa quanto Tolga fosse innamorato della sorella Oylum. Così si era recato dal padre di Selin, per fargli capire quanto questo matrimonio fosse sbagliato.

Anticipazioni 18 aprile, la puntata pomeridiana: Yesim viene accusata della morte di Burcu in tv

Yesim

Yesim non può più vedere Oyku, perché Tarik ha fatto emettere un ordine restrittivo a suo carico. Così, disperata, la donna prova un ultimo, disperato, tentativo: decide di fare un appello in tv.

Yesim quindi partecipa a un programma tv per raccontare la sua storia, sicura che gli spettatori proveranno subito empatia per una povera madre separata dalla figlia. Purtroppo per lei però, davanti allo schermo c'è anche Vedat, ex marito di Burcu: l'uomo non esita nemmeno un attimo, telefona in diretta e la accusa della morte di Burcu.

Come se non bastasse, sullo schermo vengono proiettati video e foto in cui Yesim è ritratta insieme ad altri uomini; alla mora non rimane che abbandonare lo studio televisivo in preda alla rabbia.

Anticipazioni 18 aprile, la puntata serale: qualcuno spara a Behram

Locandina di Tradimento

Ozan confessa a sua madre il suo matrimonio segreto con Zelis. Nel frattempo, c'è un altro matrimonio in preparazione: quello tra Tolga e Selin, i cui preparativi vengono mostrati in diretta via social da Serra. Behram si accorge dell'insofferenza di Oylum a causa delle nozze di Tolga e, durante la cena a casa di Guzide per festeggiare Ozan e Zelis, s'infuria con sua moglie.

Behram del resto, non ha intenzione di perdere d'occhio Tolga nemmeno per un istante, tanto che la cerimonia verrà organizzata all'interno di un resort esclusivo, la cui proprietà appartiene proprio a lui.

Naturalmente Behram si accorderà con Ercan per nascondere tutto; Ercan si fingerà così il proprietario.

Dopo il matrimonio, la narrazione farà un salto avanti di tre mesi. Passato questo periodo di tempo, Oltan scoprirà la verità sull'hotel e che Behram aveva architettato tutto per controllare sia il figlio che Oylum.

A questo punto, temendo anche per l'incolumità di Tolga, Oltan perderà il suo raziocinio e comincerà a pianificare la sua vendetta.

Negli ultimi istanti dell'episodio, andranno in scena due eventi drammatici: Oylum rimarrà coinvolta in un grave incidente stradale, Behram dovrà decidere se salvare lei o il bambino.

Ma l'episodio raggiungerà il climax nel finale: appena Behram uscirà dall'ospedale infatti, qualcuno gli sparerà al petto, sotto gli occhi scioccati di Mualla e Güzide. Che il responsabile sia Oltan?