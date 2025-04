Tradimento, anticipazioni 17 aprile: Ozan sposa Selin in segreto

Un matrimonio che le madri non approverebbero, dunque in gran segreto. Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Tradimento, in onda giovedì 17 aprile su Canale 5.

Nuovo appuntamento su Canale 5 con Tradimento, la soap turca in onda domani, giovedì 17 aprile, alle 14.10. In questo nuovo episodio ci sarà un inatteso colpo di scena: il matrimonio segreto di Ozane Zelis.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà.

Dov'eravamo rimasti

Oylum Yenersoy

Ozan aveva chiesto a Zelis di diventare sua moglie, e la ragazza aveva accettato con entusiasmo. Nel frattempo, Tolga e Oylum si sono incontrati al ristorante mentre erano insieme a Selin e Behram; il rivedersi ha acceso i ricordi del passato, a cui nessuno dei due era riuscito a sottrarsi.

La puntata di martedì 16 aprile si concludeva con Guzide che aveva deciso di recarsi da Sezai, dopo che l'uomo l'aveva aiutata a riavvicinarsi al fratello Umit.

Anticipazioni 17 aprile: Ozan e Zelis si sposano con un matrimonio segreto

Locandina di Tradimento

Guzide è andata da Sezai, decisa a chiarire le cose con lui. Sezai, infatti, ha visto la sua foto con Tarik, e le dice che se vuole tornare insieme al marito, è disposto a farsi da parte. Guzide invece, ribadisce che non ha nessuna intenzione di perdonare Tarik e che se lo aveva lasciato non era a causa di un altro uomo, ma i suoi comportamenti.

Ozan intanto scopre che Tolga ha chiesto a Selin di sposarlo: lo Yenersoy è scioccato, dato che sa quanto lui e Oylum fossero innamorati. Allora, Ozan decide di fare qualcosa: va dal padre di Selin, che già non voleva avere il figlio di Oltan in famiglia, per convincerlo che questo matrimonio sia un grosso errore. Così poco dopo Fatih, il padre di Selin, cercherà di convincere la figlia a lasciare Tolga.

Riguardo invece la sua scelta, Ozan non ha dubbi: Zelis è la donna con cui vuole trascorrere il resto della sua vita. Anziché aspettare però, i due ragazzi decidono di sposarsi subito e, soprattutto, in segreto: le loro madri, Guzide e Ilknur, non accetterebbero mai questo matrimonio, perciò le uniche persone presenti sono i loro testimoni.