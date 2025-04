Tradimento, anticipazioni 16 aprile: Tolga e Oylum si incontrano e ripensano al passato

Per Tolga e Oylum, il passato non è ancora superato: i due si incontreranno, e non potranno fare a meno di ripensare l'uno all'altra. Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Tradimento, in onda mercoledì 16 aprile su Canale 5.

Nuovo appuntamento su Canale 5 con Tradimento, la soap turca in onda alle 14.10. Nell'episodio di domani, mercoledì 16 aprile, la tensione fra Tolga e Oylum sarà ancora palpabile, così come la gelosia di Behram e Selin. Le due coppie infatti, si incontreranno al ristorante; i due ex fidanzati capiranno che, anche se le loro vite hanno preso strade diverse, c'è ancora un sentimento profondo. Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà.

Nell'episodio precedente

Ozan

Nell'episodio di martedì 15 aprile, Ozan ha chiesto a Zelis di diventare sua moglie e la ragazza, felicissima, ha accettato subito. Intanto, mentre Yesim è uscita di prigione, Tarik non ha esitato a minacciarla: se si fosse solo avvicinata alla piccola Oyku, l'avrebbe fatta arrestare un'altra volta.

Anticipazioni 16 aprile: Tolga e Oylum si incontrano e ripensano al passato

Il giudice Guzide

Umit è fuori pericolo dopo essere stato accoltellato, ma ancora ricoverato in ospedale. Sezai si reca in ospedale a fargli visita e trova lì Guzide, addormentata sul divano accanto al letto del fratello.

Umit ringrazia Sezai per averli aiutati a riconciliarsi; il pericolo corso da Umit e lo spavento di Guzide li hanno riavvicinati, la mediazione di Sezai poi, era stata già motore per la loro riconciliazione.

Nel frattempo, al ristorante, Serra, in compagnia di Tolga e Selin, incontra Behram e Oylum e chiede loro di scattare un selfie tutti insieme. Una richiesta tanto innocua diviene invece la spia delle tensioni all'interno del gruppo: non solo le gelosie mai sopite, ma anche l'infelicità di Tolga e Oylum.

Dopo l'incontro al ristorante, entrambi i due ex fidanzati iniziano a ricordare il passato, a riflettere su tutti i non detti e il significato del loro ultimo incontro. È chiaro che non si sono dimenticati l'uno dell'altra, nessuno dei due ha davvero voltato pagina. Nel frattempo, Guzide decide di andare da Sezai: questo loro incontro, grazie anche al riavvicinamento con Umit, potrebbe segnare il riaccendersi della loro relazione.