Tradimento, anticipazioni 16 maggio; Mualla scopre chi è il mandante dell'omicidio di Behram

Doppio appuntamento domani, venerdì 16 maggio, con Tradimento: la soap turca infatti, sarà in onda sia nel pomeriggio che in prima serata. E come sempre, i colpi di scena sono assicurati.

Venerdì su Canale 5 significa doppia puntata di Tradimento: la dizi infatti, andrà in onda sia alle 14.10 che in prima serata.

Mentre Oylum si trova in una situazione di grande pericolo, si inizia a dissipare il mistero che attanaglia Mualla: chi è il mandante dell'omicidio di Behram?

Nell'episodio precedente

Oylum Yenersoy

Nell'ultimo episodio, Oylum si è lasciata convincere da Kharaman a partecipare alla cena di famiglia a Diyarbakir. Durante la serata però, Celal ha mostrato a Mualla il video in cui si vede la ragazza consegnare una busta al sicario di Behram.

Accecata dalla rabbia, Mualla ha ordinato ai suoi scagnozzi di rapire Oylum.

Anticipazioni puntata pomeridiana: Guzide incontra Hakan

Il giudice Guzide

Guzide e Sezai sono sulle tracce del figlio biologico della giudice, scambiato in culla con Oylum. I due sono andati ad Ankara per conoscere Hakan, il ragazzo che sembrerebbe essere proprio suo figlio.

Arrivati in città però, Guzide ha ricevuto una brutta sorpresa: Hakan è in carcere, ed è stato appena accoltellato. Per salvarsi, ha bisogno di un intervento molto delicato.

Anticipazioni puntata serale: Oylum racconta la verità a Mualla

Locandina di Tradimento

Oylum è stata rapita dagli uomini di Mualla: solo una cosa può salvarla, cioè raccontare cosa è davvero successo.

La ragazza confessa a Mualla di aver incontrato l'uomo che sparò a Behram non di sua iniziativa, ma su richiesta di suo fratello Ozan. Così emerge un'altra sconcertante verità: a quanto pare, la mandante dell'assassinio è Zelis.

Mualla si mette alla ricerca di Zelis, che nel frattempo si nasconde proprio nella sua villa, nella camera della madre Ilknur.

Quando Ilknur scopre che è stata proprio la figlia a far sparare a Behram, proverà ad aiutarla ricattando Tarik: se non vuole che la donna consegni alla polizia il video in cui uccide Korkmaz, Tarik dovrà far fuggire Zelis dal paese.