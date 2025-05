Tradimento, anticipazioni 15 maggio; Mualla ordina il rapimento di Oylum

Ancora guai per Oylum, sotto le grinfie della terribile suocera. Ecco cosa succederà nell'episodio di Tradimento in onda domani, giovedì 15 maggio, su Canale 5.

Da quando ha conosciuto Behram, Oylum non ha avuto un attimo di pace. La ragazza ha appena superato lo spavento per la caduta di Can, che si trova di nuovo in una situazione a dir poco terribile.

Ecco allora cosa succederà nella prossima puntata di Tradimento, in onda domani, giovedì 15 aprile, alle 14.10 su Canale 5.

Mentre era con la babysitter, il piccolo Can è caduto; Oylum e Kaharaman, che erano in casa, si sono precipitati a vedere cosa fosse successo e poi, in ospedale. Fortunatamente il bambino stava bene, così Kaharaman ha convinto Oylum ad andare alla cena di famiglia a Diyarbakir, per distrarsi.

Pur con poca convinzione, la ragazza ha accettato.

Anticipazioni 15 maggio: Mualla ordina ai suoi scagnozzi di rapire Oylum

Oylum si è lasciata convincere da Kahraman e Nazan ed è partita per Diyarbakir. Pur essendo sposata con Behram non si è mai sentita parte della famiglia, specie a causa del conflitto continuo con Mualla, la suocera che le ha sottratto il figlioletto più di una volta.

Nonostante tutto, Oylum ha deciso di partecipare alla cena. Ma qui la situazione si farà pericolosa per la figlia di Guzide.

Nel corso della cerimonia infatti, Celal mostra a Mualla il video in cui si vede la ragazza consegnare una busta al sicario di Behram. Accecata dalla rabbia e convinta che non servano altre spiegazioni oltre il video, Mualla ordina ai suoi scagnozzi di rapire Oylum. I suoi uomini dovranno caricarla su un furgone e portarla in un luogo deserto, dove nessuno potrà aiutarla.

Ma Oylum è davvero la mandante?