Tradimento, anticipazioni 15 aprile: Ozan affronta Oltan e chiede a Zelis di sposarlo

Quando non ha trovato Zelis in casa, Ozan ha pensato al peggio. Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Tradimento, in onda martedì 15 aprile su Canale 5.

Nuovo appuntamento su Canale 5 con Tradimento, la soap turca in onda alle 14.10. Nell'episodio di martedì 15 aprile Ozan manterrà i suoi propositi e farà la proposta di matrimonio a Zelis.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà nella nuova puntata.

Dov'eravamo rimasti

Locandina di Tradimento

Zelis, cugina di Yesim, ha provato a sottrarre delle informazioni a Tarik per aiutare il fidanzato Ozan, fallendo però al primo tentativo. La ragazza però, era convinta ad andare avanti; così, quando Ozan è tornato a casa di Guzide e non l'ha trovata nella stanza della sorella, ha subito pensato al peggio. Dato che ormai Oylum è diventata la moglie di Behram infatti, Ozan aveva pensato di ospitare Zelis nella sua stanza, così da nasconderla al perfido costruttore.

Nel frattempo, Tarik ha ritirato la denuncia ai danni di Yesim, che è così potuta tornare in libertà. Ma a condizione di non avvicinarsi a Oyku.

Anticipazioni 15 aprile: Ozan affronta Oltan e chiede a Zelis di sposarlo

Tarik

Allarmato dall'assenza di Zelis, Ozan corre subito da Oltan: l'uomo lo rimprovera per averlo sottovalutato, come ha pensato di poterlo incastrare? Vuole che Ozan e Zelis stiano il più lontano possibile da lui. Zelis comunque non è sparita: è a casa della cugina, Yesim. I due fidanzati escono per una passeggiata e il ragazzo la rassicura: Oltan non vuole farle del male, basterà sparire dal suo raggio d'azione. Così, pensando a come procedere, Ozan le chiede di diventare sua moglie. E Zelis, felicissima, accetta di essere sua moglie.

Intanto, mentre Yesim è uscita di prigione, Tarik non esita a minacciarla: se si avvicinerà alla piccola Oyku, la farà arrestare un'altra volta.