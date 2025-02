Anticipazioni Tradimento 28 febbraio: Tarik furioso per la confessione di Oyku

Domani alle 14.10 su Canale 5 torna il consueto appuntamento con la soap turca Tradimento. In questo nuovo episodio, vedremo Oylum vendicarsi di Yesim e di suo padre, ma anche Tarik fuorioso dopo aver saputo che Oyku ha trascorso del tempo a casa di Guzide.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà.

Dove eravamo rimasti

Oylum Yenersoy

Nell'episodio precedente Umit è tornato in libertà. L'uomo infatti, è stato salvato grazie alla nipote Oylum che, insieme a Tolga, è andata a casa di Yesim minacciandola: se non avesse ritirato la denuncia nei confronti dello zio, lei e Tolga avrebbero diffuso il filmato che la incastrava come assassina di Burcu. Messa alle strette, conscia di essere stata scoperta, la donna cede.

Così Umit viene scagionato dalla falsa accusa di aver rapito la piccola Oyku e può uscire di prigione. Ma non è finita qui.

Anticipazioni 28 febbraio: Tarik furioso

Tarik

Oylum è decisa a mettere all'angolo sia Yesim che suo padre, Taryk. Così posta foto e video di Oyku nei social, con tanto di tag dei suoi genitori biologici.

Intanto l'avvocato Elmas raggiunge la barca di Oltan perché ha bisogno di parlare urgentemente con Tarik.

Per l'uomo inoltre, sta per arrivare un'altra brutta notizia. Oyku infatti gli racconta che mentre lui era via, è stata a casa di Guzide insieme a Umit. Tarik era in viaggio per affari, mentre Yesim era scappata da Istanbul per qualche giorno, decisa a rimanere ad Antalaya finché si fossero calmate le acque intorno alla morte di Burcu. Oyku inoltre, dice al padre di essere anche finita al pronto soccorso. Appena lo viene a sapere, Tarik va subito su tutte le furie e si prepara a contrattaccare ferocemente. Che cosa ha intenzione di fare l'avvocato? Sicuramente è pronto a tutto.