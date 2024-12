Toy Story 5, Tim Allen rassicura i fan: "Sarà una storia davvero buona"

Toy Story 5 arriverà nel 2026 nelle sale e Tim Allen ha rassicurato i fan dopo aver completato le prime sessioni nella sala doppiaggio.

L'attore riprenderà la parte di Buzz Lightyear nel sequel animato targato Pixar e il personaggio sembra avrà un ruolo centrale nella trama.

I commenti di Allen a Toy Story 5

Tim Allen, intervistato da Collider, ha parlato del suo lavoro in Toy Story 5 spiegando: "Non so cosa posso dire. Sì, ho da poco completato la prima sessione di cinque ore di doppiaggio per il personaggio di Buzz, probabilmente una settimana fa".

L'attore ha aggiunto: "Ritornare in quel mondo è davvero, davvero strano. Non posso rivelarvi nulla".

Buzz nei film di Toy Story

Allen ha tuttavia provato a rassicurare i fan che temono il nuovo sequel di Toy Story non sia all'altezza dei capitoli precedenti: "Si tratta di una storia davvero intelligente. Non credo sia realmente per guadagnare dei soldi. Sono certo che vogliano sia un successo, ma non è quello il motivo per cui l'hanno realizzato".

Tim ha voluto ribadire: "Se non avessero ideato uno script brillante, non l'avrebbero realizzato e non avrebbero chiamato me e Tom Hanks, ma è realmente brillante".

Gli ostacoli nel tornare nel mondo di Toy Story

L'attore ha inizialmente avuto qualche problema nel riprendere il ruolo di Buzz, personaggio interpretato per la prima volta nel 1995, ma non è stato coinvolto nella realizzazione di Lightyear - La vera storia di Buzz, il prequel spinoff in cui l'astronauta ha avuto, nella versione originale, la voce di Chris Evans.

Pixar e l'arte dei sequel da Toy Story 4 a Monsters University

Allen, dopo un paio di ore, è tornato a essere Buzz e ha sottolineato: "Onestamente mi sento così fortunato a essere Buzz Lightyear. Sarà divertente. Penso che uscirà nelle sale tra un anno. Sono arrivato al terzo atto, faremo quello. E poi ritorneremo al lavoro e ripuliremo le performance. E poi la farò per altre cinque volte. Si tratta di una storia davvero buona, lo è davvero".