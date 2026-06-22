Toy Story 5 vola al box office: debutto record da 312 milioni per il film Pixar

Il quinto capitolo è il miglior debutto della saga Pixar: domina il box office del 2026 e conferma il richiamo irresistibile dei grandi sequel animati sul grande schermo.

Toy Story 5 è tornato nelle sale da protagonista assoluto, conquistando il box office con numeri degni dei più grandi blockbuster. Il quinto capitolo della saga Pixar ha debuttato con 160 milioni di dollari negli Stati Uniti e 312 milioni nel mondo, firmando il miglior weekend d'esordio nella storia del franchise e uno dei risultati più forti mai registrati per un film d'animazione.

Toy Story 5, un'apertura da record per la saga Pixar

Toy Story 5

Il nuovo capitolo della serie nata nel 1995 ha superato il precedente primato interno fissato da Toy Story 4, che nel 2019 aveva inaugurato la sua corsa americana con circa 120 milioni di dollari. Questa volta Woody, Buzz e compagni hanno fatto ancora meglio, trasformando il loro ritorno al cinema in un appuntamento imperdibile per famiglie e fan di tutte le età.

Il dato domestico da 160 milioni vale anche come miglior debutto del 2026 nel tradizionale weekend da tre giorni, davanti a Super Mario Galaxy: Il film, che si era fermato a 131,7 milioni nello stesso arco temporale. Sul piano globale, invece, Toy Story 5 si piazza al secondo posto tra le migliori partenze Pixar di sempre (escludendo la Cina) con 312 milioni, dietro soltanto al fenomeno Inside Out 2, capace di aprire a 384 milioni.

Non è un dato da sottovalutare. In un mercato che continua a interrogarsi sull'equilibrio tra sale cinematografiche, streaming e grandi franchise, questo risultato dimostra ancora una volta come l'animazione di alto profilo resti uno dei motori più efficaci per riportare il pubblico al cinema.

Perché Toy Story 5 ha conquistato il box office

Woody e gli altri in una scena di Toy Story 5

A spingere Toy Story 5 non è stata soltanto la nostalgia. Secondo i dati diffusi da EntTelligence, circa 11,5 milioni di spettatori hanno visto il film nel weekend d'apertura, con un prezzo medio del biglietto pari a 15,25 dollari. Molto forte anche la componente pomeridiana: il 64% del pubblico del sabato ha scelto spettacoli prima delle 17.00, un segnale chiaro di quanto le famiglie siano state decisive per il successo del film.

Le aree metropolitane più attive sono state Los Angeles, New York, Dallas/Fort Worth, Houston e Chicago. Los Angeles, da sola, avrebbe rappresentato il 10% delle presenze complessive, a conferma di quanto i grandi mercati urbani continuino a essere determinanti nel successo dei blockbuster capaci di coinvolgere pubblici di ogni età.

Diretto dal veterano di casa Pixar Andrew Stanton, Toy Story 5 ritrova Woody, Buzz Lightyear e Jessie, con le voci originali di Tom Hanks, Tim Allen e Joan Cusack. La nuova storia ruota attorno a Bonnie e alla sua improvvisa ossessione per Lilypad, un tablet per bambini che introduce nel mondo dei giocattoli un nuovo "rivale" tecnologico.

Una premessa semplice, ma perfetta per aggiornare la saga a un immaginario familiare contemporaneo e digitale che si chiede: cosa succede ai giocattoli quando l'attenzione dei bambini viene catturata dagli schermi?

Il film punta al miliardo?

Il confronto con gli ultimi grandi sequel animati è inevitabile. Inside Out 2 e Zootropolis 2 hanno chiuso le rispettive corse con incassi globali enormi, rispettivamente nell'area di 1,6 e 1,8 miliardi di dollari. Se Toy Story 5 dovesse mantenere una tenuta simile nelle prossime settimane potrebbe puntare a superare il capitolo precedente, fermo a circa 1,07 miliardi complessivi, e diventare così il film più redditizio della saga.

Intanto il franchise ha già dimostrato una longevità rara: i primi quattro film hanno raccolto insieme oltre 3 miliardi di dollari nel mondo, con due titoli capaci di oltrepassare la soglia del miliardo. La colonna sonora, complice anche dal brano originale I Knew It, I Knew You firmato da Taylor Swift, contribuisce a rafforzare il richiamo trasversale del film, ampliandone l'appeal presso pubblici di età diverse.

Il prossimo test arriverà subito, con l'uscita di Supergirl pronta a contendere spazio e attenzione nel weekend successivo. Ma per scalzare Toy Story 5 servirà parecchia energia perché al momento, Woody e Buzz sembrano essere tornati esattamente dove il pubblico li aveva lasciati, "verso l'infinito e oltre".