Toy Story 5, Taylor Swift ha battuto ogni record: la colonna sonora è stata scritta in sole otto ore

La popstar ha svelato il retroscena della nascita di I Knew It, I Knew You, il brano scritto per il film Pixar. Dopo aver visto il nuovo capitolo, si sarebbe precipitata in studio per trasformare l'ispirazione in musica.

Quando l'ispirazione arriva, meglio non farla aspettare. Taylor Swift lo sa bene e, questa volta, a far scattare la scintilla è stato Toy Story 5. La popstar ha svelato sui social il retroscena della nascita di I Knew It, I Knew You, il brano destinato ai titoli di coda del nuovo film Pixar: una canzone scritta e incisa nell'arco di poche ore, in una giornata a dir poco frenetica, subito dopo la visione del lungometraggio.

Taylor Swift, quella per Toy Story 5 è una canzone scritta di getto

Toy Story 5

Il rapporto tra Taylor Swift e l'universo di Toy Story sembra andare ben oltre una semplice collaborazione musicale. La cantante ha raccontato di aver sempre sognato di scrivere qualcosa per quei personaggi che l'hanno accompagnata fin dall'infanzia. Woody, Buzz e il mondo Pixar fanno ormai parte dell'immaginario collettivo di intere generazioni e, per Swift, poter firmare una canzone per il quinto capitolo della saga è stata la realizzazione di un desidero.

Non sorprende quindi che l'ispirazione sia scattata quasi all'istante. Dopo aver visto una versione preliminare di Toy Story 5, l'artista ha raccontato di essersene innamorata subito. Da quel momento è partita una vera e propria corsa creativa: rientrata immediatamente a casa, si è chiusa in studio e ha trasformato le emozioni appena vissute in musica, senza pensarci troppo su.

"A volte lo sai e basta, giusto?", aveva scritto sui social annunciando il brano, lasciando intendere che I Knew It, I Knew You fosse nata in modo spontaneo, quasi tutta d'un fiato. Che è esattamente ciò che è successo.

I Knew It, I Knew You in cima alle classifiche

Una scena del film

In un video condiviso su X, Taylor Swift ha raccontato di aver visto Toy Story 5 alle 11 del mattino e di essere stata immediatamente colpita dall'ispirazione. Dopo essersi precipitata in studio ha lavorato senza sosta per tutta la giornata e nel giro di poche ore, I Knew It, I Knew You aveva già preso forma.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Nel filmato, Swift mostra alcuni momenti della sessione di registrazione e rivela che alle 21.00 avrebbe dovuto far ascoltare il pezzo a Bob Iger e a un rappresentante di Pixar. Alle 18.57, però, le parti vocali non erano ancora state completate. Una vera corsa contro il tempo che, a quanto pare, si è conclusa con successo. Dal momento che il brano è subito diventato il numero 1 nella classifica Billboard Hot 100.

Come è nata la canzone scritta da Taylor Swift per il film Pixar

L'ingresso di Taylor Swift nella colonna sonora di Toy Story 5 rappresenta uno degli elementi più interessanti del progetto. Nel corso degli anni, infatti, la saga Pixar ha legato alcuni dei suoi momenti più iconici alla musica - si pensi solo all'indimenticabile Hai un amico in me, resa immortale da Riccardo Cocciante.

E la scelta di affidare i titoli di coda a una delle artiste più popolari e amate del panorama internazionale conferma la volontà di dare al film un forte impatto anche sul piano musicale.

Secondo quanto emerso finora, il coinvolgimento della cantante sarebbe stato mantenuto riservato fino a poche ore prima dell'annuncio ufficiale. Una strategia fortunata, che ha contribuito ad alimentare la curiosità dei fan e l'attenzione attorno al film.

Per Swift, poi, I Knew It, I Knew You rappresenta molto più di una semplice collaborazione cinematografica e lo ha ribadito più volte. È il risultato di un legame personale con l'universo di Toy Story al quale è legata indissolubilmente da quando era piccolissima. Qualcosa che, nelle intenzioni dell'artista, dovrebbe riflettersi anche nell'emozione trasmessa dalla canzone.