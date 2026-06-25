Toy Story 5, Tim Allen spiazzato da una scena del film: “È inquietante”

A più di trent'anni dal primo capitolo, Buzz Lightyear trova finalmente il coraggio di guardare davvero oltre l'infinito, al di là delle missioni spaziali e delle pose eroiche. In Toy Story 5 il personaggio doppiato da Tim Allen vive infatti una svolta romantica inaspettata: una scelta tenerissima, ma non così semplice da accettare per l'attore che da anni gli presta la voce.

Toy Story 5, la scena che ha spiazzato tutti

Una scena di Toy Story 5

Toy Story 5 è pieno di sorprese, ma sicuramente la svolta più inaspettata e molto romantica è quella che coinvolge Buzz Lightyear e Jessie, la cowgirl doppiata da Joan Cusak. Il rapporto tra i due era stato già accennato all'interno della saga Pixar ma mai approfondito, ora on questo nuovo capitolo avviene qualcosa che ha spiazzato i fan. E non solo: Tim Allen, storico doppiatore dello Space Ranger, non ha preso benissimo la storyline, almeno inizialmente.

Nel film uscito da pochi giorni al cinema, Buzz dichiara finalmente i propri sentimenti a Jessie, la quale ricambia con un bacio. Il momento arriva all'interno di una finta cerimonia organizzata da Bonnie e dalla sua nuova amica Blaze, e trasforma il gioco dei bambini in una specie di matrimonio immaginario tra giocattoli.

Ed è proprio qui che Tim Allen ha avuto un primo momento di smarrimento. L'attore ha raccontato a Us Weekly che, quando lavora a Toy Story, entra in una dimensione quasi infantile. "Quando lavoro a Toy Story, sono letteralmente come un bambino di 8 anni. È quella la personalità che sento dentro Buzz, quella del mio io undicenne. Quindi è come dire: 'Oh Dio, no, sto davvero facendo questa cosa?!'".

Per questo l'idea di vederlo coinvolto in una scena romantica gli è sembrata inizialmente strana, quasi fuori posto: "All'inizio mi è sembrato un po' inquietante, non ero sicuro funzionasse davvero".

Allen ha ammesso di essersi chiesto se quella scena sarebbe davvero finita nel film, perché sarebbe stato un po' come mostrare qualcosa di troppo concreto o realistico, qualcosa che rompe la magia del gioco. "È come la calvizie di Woody", ha raccontato. "Lì ci si sposta fuori dal mondo dell'animazione e si affrontano questioni molto più adulte e ampie. Ad esempio: 'Possono sposarsi?'".

"Bleah!", la reazione di Tim Allen è tutta da ridere

Jessie, Buzz e Woody

Il modo in cui ha descritto la propria reazione ci fa capire meglio cosa intendesse. L'attore ha ricordato le volte in cui, guardando un film in famiglia, una scena di bacio creava quel classico silenzio imbarazzato nella stanza, soprattutto quando sua figlia Elizabeth era più piccola. "Ogni volta che c'è una scena di bacio, nella stanza cala un silenzio totale", ha spiegato. "Ed è esattamente così che ho reagito al bacio tra Buzz e Jessie".

In fondo, a chi non è capitato guardando una scena romantica con un bambino? Gli adulti trattengono un sorriso, i piccoli storcono il naso "disgustati". Toy Story 5 sembra giocare proprio su questo e a giudicare dalla reazione di Allen, lo fa molto bene.

Eppure proprio quella miscela di imbarazzo, tenerezza e sorpresa alla fine lo ha conquistato. L'attore ha ammesso di aver amato la scena perché riesce a colpire tutti nello stesso momento: "Mi è piaciuta perché coinvolge tutti nella stanza", ha detto. "Gli adulti e poi i bambini che fanno 'Bleah!. Hai quel miscuglio di reazioni".