Toy Story 5, Tom Hanks: "Woody non è calvo, è 'consumato'"

Parlare di calvizie è un'"esagerazione" secondo Tom Hanks, voce storica di Woody. Il trailer di Toy Story 5 non ha lasciato scampo al povero cowboy, svelando che gli anni sono passati anche per lui, vista l'acconciatura 'diradata'. Ma la star che gli dà voce in originale ci tiene a precisare che woody non è calvo, bensì "consumato", visto che è fatto di plastica.

Parlando dell'imminente uscita del quinto capitolo dell'amatissima saga Disney/Pixar, in arrivo nei cinema italiani il 17 giugno, l'attore premio Oscar ha messo i puntini sulle i riguardo ai cambiamenti fisici del suo personaggio.

Woody circondato dai giocattoli di Toy Story 5

Anche i giocattoli di gomma invecchiano: la spiegazione di Tom Hanks

Il trailer di Toy Story 5 ha anticipato il ritorno di Woody dopo la separazione dall'amico Buzz che aveva concluso il precedente capitolo. Ma perché adesso il cowboy è calvo? Perché "è stato usato troppo", come ha spiegato Tom Hanks a Entertainment Weekly.

"Se metti un cappello di gomma su una testa di gomma ripetutamente, qualcosa prima o poi si consuma", ha chiarito. "Quindi, sì, ha... diciamo una zona consumata sulla nuca."

Nel finale di Toy Story 4, Woody si è incamminato verso il tramonto per diventare un eroe dei giocattoli abbandonati. Ora, in Toy Story 5 fa ritorno quando Jessie (Joan Cusack) e la banda nella stanza di Bonnie si trovano ad affrontare una minaccia invincibile: la tecnologia.

I genitori di Bonnie regalano alla figlia (Scarlett Spears) un Lilypad (Greta Lee), un dispositivo intelligente che cattura immediatamente l'attenzione della bambina di 8 anni. È una storia ispirata a quel periodo della vita di ognuno di noi in cui ci viene detto che non è più "cool" giocare con i giocattoli.

Woody e Buzz in una scena di Toy Story 5

Come sono cambiati i giocattoli in Tory Story 5?

Quando Woody fa il suo grande ritorno, non passano inosservati alcuni cambiamenti del personaggio a partire dall'apparente calvizie. A dirla tutta, Woody ha anche un po' di pancetta. "Il corpo non è fatto di plastica", ha chiarito Tom Hanks. "È fatto di imbottitura e stoffa, e questi materiali col tempo si assestano."

L'astronauta Buzz di Tim Allen, invece, non presenta la calvizie come Woody, ma l'attore dà voce a ben 51 versioni del giocattolo. La sequenza iniziale mostra una cassa piena di Buzz super tecnologici che fuoriescono dalla confezione di plastica su un'isola deserta.

"Ho pensato: 'Finalmente, ho più tempo sullo schermo di Woody'", ha spiegato l'attore a EW. "Sono creature molto strutturate. Tutto ciò che vogliono è trovare il Comando Stellare."