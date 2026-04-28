Jack Black: "Toy Story 3 era il finale perfetto, poi Pixar ha rovinato tutto con Toy Story 4"

Jack Black non è timido quando si tratta di franchise. Il mattatore al centro di serie di successo come Jumanji, Kung Fu Panda e Minecraft, di cui è attualmente in lavorazione un sequel, non si tira certe indietro quando c'è da tornare a interpretare un ruolo ricorrente, ma con i franchise del cuore che ama da spettatore, come Toy Story, la questione è diversa.

Woody e Buzz in un scena di Toy Story 3

L'errore di Pixar che ha "rovinato" il franchise di Toy Story

In una recente intervista in coppia con Paul Rudd per Agree to Disagree, Jack Black ha riflettuto sulla capacità di certi sequel di superare il film originale, citando esempi come L'Impero colpisce ancora e Il Padrino - Parte II. Ma quando si tratta di Pixar la musica cambia.

Secondo la star, con la trilogia di Toy Story Pixar ha realizzato un vero e proprio gioiello, con un finale perfetto come quello prodotto in Toy Story 3,. Ma poi la compagnia avrebbe "rovinato tutto" riaprendo la storia con Toy Story 4.

"Toy Story 3 era fantastico. Poi hanno rovinato tutto con Toy Story 4" ha detto Black nel corso dell'intervista.

Jack Black non è il solo a pensarla così. Prima di lui anche Quentin Tarantino ha osannato la prima trilogia Pixar, giurando di non guardare mai Toy Story 4. Dichiarazione tranchant che ha provocato la risposta piccata del regista di Toy Story, Andrew Stanton.

Il franchise Pixar prosegue con Toy Story 5

Polemiche a parte, a sette anni di distanza da Toys Story 4 Pixar ha deciso di proseguire il franchise con una nuova avventura animata, _Toy Story 5, che affronterà il tema del fascino della tecnologia sulle nuove generazioni a scapito dei giocattoli tradizionali.

La nuova avventura animata diretta da Andrew Stanton e McKenna Harris, tornerà a raccontare l'infanzia di Bonnie (Scarlett Spears), che adesso ha otto anni ed è ossessionata da Lilypad (Greta Lee), un tablet a forma di rana che monopolizza tutta la sua attenzione. Questo mette giocattoli come Jessie (Joan Cusack) e Buzz Lightyear (Tim Allen) in diretta competizione con il tempo trascorso sul tablet di Bonnie, con i giochi tradizionali che temono di essere diventati obsoleti. La nuova missione di Woody (Tom Hanks) sarà, dunque, quella di aiutare la bambina a riscoprire i suoi giocattoli e salvarli dall'oblio.

"La tecnologia ha la meglio", ha recentemente dichiarato il regista Andrew Stanton a Empire affrontando la minaccia tecnologica al centro di Toy Story 5. "Succede sia agli adulti che ai bambini. Semplicemente vince. Quindi questo era l'approccio più interessante: non c'è competizione. Immaginate un bambino che gioca con i suoi giocattoli, inserite un dispositivo con schermo e vedete cosa succede. E così abbiamo colto al volo questa realtà, rappresentandola in modo giocoso Il problema principale che ci assillava da tempo è il modo in cui la tecnologia ha soppiantato il gioco nella vita reale. Lilypad rappresenta proprio il problema che dobbiamo affrontare".

L'uscita italiana di Toy Story 5 è fissata al 17 giugno 2026.