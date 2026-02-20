Toy Story 5, perché Woody è "calvo" nel trailer del nuovo film della saga?

Pixar ha diffuso in streaming il trailer di Toy Story 5, che ha riservato diverse sorprese per i personaggi della saga, compresa una strana calvizie per Woody.

Il personaggio principale della saga d'animazione fa infatti ritorno a casa di Bonnie, la nuova proprietaria dei giocattoli dopo l'addio di Andy. Questa svolta sembra però contraddire il finale di Toy Story 4, dove Woody aveva scelto di continuare per la sua strada, separandosi dagli amici di sempre.

Toy Story 5, Woody torna a casa di Bonnie nel trailer

Il ritorno di Woody a casa di Bonnie e la sua "calvizie"

Com'era già stato annunciato in precedenza, Woody si riunisce con i suoi vecchi amici e il nuovo trailer di Toy Story 5 spiega il motivo di questo suo rientro a casa di Bonnie. Il personaggio doppiato da Tom Hanks nella versione originale viene chiamato da Jessie che lo implora di aiutarli a fronteggiare la nuova minaccia costituita dal nuovo tablet della bambina.

Tuttavia, gli altri giocattoli non possono fare a meno di notare una strana lucidatura nella testa di Woody, talmente evidente da farlo sembra praticamente "calvo" come gli fanno notare alcuni, Forky compreso.

Possiamo immaginare che questo cambiamento nel look dello sceriffo, che nel trailer vediamo indossare anche un peculiare poncho, contribuisca a rafforzare la sua nuova immagine da giocattolo "randagio". Vivendo ormai per conto proprio è naturale che adesso abbia questo aspetto più selvaggio, quindi perfettamente in linea con l'evoluzione di Woody.

Toy Story 5, Woody e Buzz contro una nuova minaccia

La nuova minaccia è la tecnologia: la trama del film

La storia riparte dopo gli eventi di Toy Story 4. Questa volta, però, il "nemico" non è un altro giocattolo o un adulto distratto, ma qualcosa di molto più moderno. Bonnie è cresciuta e ha scoperto il fascino della tecnologia: un tablet super interattivo cattura tutta la sua attenzione.

Nel filmato si vede chiaramente come i giocattoli vengano messi da parte mentre lei è assorbita dallo schermo. La cosa interessante è che il dispositivo viene quasi trattato come un personaggio vero e proprio, con una presenza ingombrante e un atteggiamento sicuro di sé, come se fosse convinto di sapere cosa sia meglio per lei. Il cuore del trailer ruota attorno a una domanda semplice ma potente: in un mondo dominato dalla tecnologia, c'è ancora spazio per l'immaginazione "analogica"?

Quando esce in Italia Toy Story 5

In Italia il nuovo film Toy Story 5 uscirà al cinema il 17 giugno 2026. Questa è la data di distribuzione ufficiale confermata per il nostro Paese, pochi giorni prima della release americana, che è invece fissata per il 19 giugno 2026, come sempre quando si tratta di Disney.

Il film è diretto da Andrew Stanton, un veterano di Pixar Animation Studios noto per capolavori come WALL-E, Alla ricerca di Nemo e Alla ricerca di Dory, e co-diretto da Kenna Harris. Tra le new entry del cast troviamo Greta Lee, Conan O'Brien e Craig Robinson.