Toy Story 5 non sarà l’ultimo: Pixar pensa già ad altri due film

Toy Story 5 non è ancora approdato nelle sale ma sembra che la Pixar abbia tutta l'intenzione di proseguire la saga d'animazione con ulteriori capitoli.

Andrew Stanton, che dopo essere stato sceneggiatore della saga è passato alla regia del prossimo film in uscita al cinema, ha già anticipato che avrebbe già in mente la trama del sesto film.

Toy Story 5, Woody e Buzz contro una nuova minaccia

Toy Story, la saga proseguirà oltre il quinto capitolo

In un'anteprima di Toy Story 5 pubblicata su Entertainment Weekly, Stanton ha anticipato l'esistenza di materiale narrativo sufficiente per altri due film della saga. La storia potrebbe continuare a ruotare attorno a Bonnie oppure spostare l'attenzione su un altro personaggio, ed è per questo che "sento che si può andare avanti".

Il regista ha spiegato che con Toy Story 3 - La grande fuga e Toy Story 4, "ciò che mi ha fatto impazzire è stato il fatto che possiamo abbracciare il tempo che passa. Altre storie non hanno questo lusso". Questo apre la porta ad altre storie su Woody, Buzz, Jessie e i loro amici giocattoli in un potenziale Toy Story 6, dove il passare del tempo può aiutare la narrazione invece di ostacolarla.

Se Toy Story 6 dovesse realizzarsi, però, Stanton non ha intenzione di dirigerlo: "Questo è probabilmente l'ultimo che farò". Detto questo, in qualità di vicepresidente creativo della Pixar, e dopo aver diretto A Bug's Life, Alla ricerca di Nemo, WALL-E, Alla ricerca di Dory e ora Toy Story 5, continuerà comunque a essere coinvolto nel futuro dello studio di animazione.

Woody in Toy Story 4

Toy Story 5 spianerà la strada al prossimo film?

A giudicare dalle dichiarazioni di Stanton, non sembra che Toy Story 5 preparerà direttamente il terreno per un altro sequel né si concluderà con un finale sospeso. Proprio come Toy Story 3 e Toy Story 4, probabilmente costituirà una storia a sé stante, in grado di fungere da conclusione della saga pur lasciando spazio a un eventuale ritorno in futuro.

Se Toy Story 5 incasserà più di 1 miliardo di dollari al botteghino mondiale come i due film precedenti, Toy Story 6 avrà ancora più probabilità di vedere la luce. Sebbene Jumpers sia stato un successo al box-office, gli altri film originali della Pixar degli ultimi anni hanno in gran parte deluso le aspettative. Lo studio sta ancora realizzando film originali come Gatto, ma si sta anche concentrando molto sui sequel, tra cui i prossimi Gli incredibili 3 e Coco 2.

La trama completa di Toy Story 5

La nuova avventura animata diretta da Andrew Stanton e McKenna Harris, che arriva a sette anni di distanza da Toy Story 4, dovrà fare i conti con le nuove tecnologie che minacciano di prendere il posto dei giocattoli tradizionali.

Bonnie, che adesso ha otto anni, è ossessionata da Lilypad, un tablet a forma di rana che monopolizza tutta la sua attenzione. Questo mette giocattoli come Jessie e Buzz Lightyear in diretta competizione con il tempo trascorso sul tablet di Bonnie, con i giochi tradizionali che temono di essere diventati obsoleti. La nuova missione di Woody sarà, dunque, quella di aiutare la bambina a riscoprire i suoi giocattoli e salvarli dall'oblio. Il film sarà nelle sale italiane il 17 giugno 2026.