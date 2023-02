Toy Story 5: Tim Allen conferma il ritorno di Buzz Lightyear

Il ranger spaziale giocattolo Buzz Lightyear farà ritorno in Toy Story 5, come anticipa il suo doppiatore storico Tim Allen; reunion con Woody in vista?

Ieri, durante l'assemblea degli azionisti Disney sugli utili del quarto trimestre del 2022, il CEO Bob Iger ha annunciato l'arrivo di nuovi sequel dei franchise animati più amati. In particolare Toy Story, Frozen e Zootropolis. Tim Allen, voce storica dell'astronauta giocattolo Buzz Lightyear nella saga di Toy Story, ha confermato su Twitter il ritorno in Toy Story 5 dopo che Chris Evans ha interpretato l'originale Buzz nello spinoff Lightyear.

"A presto Woody, sei un ometto triste e strano, e ho pietà di te", ha twittato Allen, citando una frase di Buzz dall'originale Toy Story. "E andiamo al numero 5! Verso l'infinito e oltre!"

Il commento di Tim Allen suggerisce un ritorno a casa con Woody (Tom Hanks), che si è riunito con il perduto Bo Peep (Annie Potts) prima di dire addio ai giocattoli di Bonnie per una vita on the road senza bambini in Toy Story 4. Ma a quanto pare il ranger spaziale e lo sceriffo giocattolo hanno almeno un'altra storia da raccontare.

Toy Story 4, analisi del finale: la Pixar è morta, lunga vita alla Pixar!

Di cosa parlerà Toy Story 5?

Toy Story 5 ha l'opportunità di riconquistare gli spettatori perduti con lo spinoff Lightyear - La vera storia di Buzz, che non ha sfondato. Con il ritorno di Buzz, la continuazione della storia del personaggio potrebbe vederlo di nuovo al centro dell'attenzione dopo essere stato un po' messo da parte a favore di Woody in Toy Story 4. Alla fine del film, Buzz è tornato da Bonnie con i suoi altri giocattoli. Il finale ha creato una triste conclusione per Buzz, che si è poi ritrovato alla fine del suo viaggio con Woody. Il cuore di Toy Story sono sempre stati i due amici, il che rende probabile una reunion in Toy Story 5.