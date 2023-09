Toy Story 5: il ritorno di Tom Hanks confermato dal fratello?

Nonostante non ci siano stati più aggiornamenti in merito alla produzione di Toy Story 5 dopo il suo annuncio, sembra che almeno il ritorno di Tom Hanks al doppiaggio di Woody non dovrebbe essere in discussione.

Nel corso di una nuova intervista rilasciata a Jace Diehl, il ritorno di Tom Hanks in Toy Story 5 è stato apparentemente confermato da suo fratello, Jim Hanks, che spesso ha lavorato a delle registrazioni aggiuntive sulla voce di Woody.

Riflettendo su una conversazione avuta con il fratello dopo Toy Story 4, Jim Hanks ha suggerito che l'attore Premio Oscar per Forrest Gump e Philadelphia tornerà a prestare la voce all'amato personaggio della saga Pixar.

"Si dice anche che stiano pensando di farne altri. Non so dove andranno a parare, ma quelli della Pixar sono dei geni, quindi presumo che sarà qualcosa di veramente bello. Ricordo che dopo il quarto, anche se ora la situazione è cambiata, ma dopo il quarto stavo pranzando con Tom e stavamo parlando - lui pensava che fosse finita, e mi ha detto: 'Woody è tuo adesso'. 'Oh, davvero? Immagino di sì, vero? Ok'. Non molto... perché è tornato!".

In precedenza, Tim Allen ha confermato il ritorno di Buzz Lightyear; nel film Lightyear - La vera storia di Buzz, il personaggio è stato doppiato da Chris Evans, anche se in quel caso non era propriamente il giocattolo della saga, ma l'uomo a cui si ispirava.