Tom Hanks interpreterà Abraham Lincoln in un nuovo film

Il premio Oscar Tom Hanks sarà il protagonista di un nuovo progetto intitolato Lincoln in the Bardo, ispirato al bestseller scritto nel 2017 da George Saunders.

L'attore, grazie al nuovo film, potrà quindi interpretare il presidente americano Abraham Lincoln.

Cosa racconterà il film Lincoln in the Bardo

Il progetto userà un mix di riprese live-action e animazione e vedrà Tom Hanks impegnato anche in veste di produttore.

La produzione si svolgerà a Londra e l'attore interpreterà Lincoln nei segmenti live-action. Il sedicesimo presidente degli Stati Uniti è famoso per aver abolito la schiavitù e aver guidato la sua nazione durante la Guerra Civile.

Tom Hanks avrà il ruolo del presidente

Al cinema la figura storica è stata rappresentata più volte e nel 2012 è stato Daniel Day-Lewis a interpretare il politico nel film diretto da Steven Spielberg che gli ha permesso di conquistare il premio Oscar.

Saunders scriverà l'adattamento per il grande schermo del suo romanzo che racconterà uno dei momenti più importanti della vita di Lincoln, portando al centro della trama il rapporto con il figlio, morto a 11 anni.

Secondo la descrizione ufficiale del progetto, il film affronterà temi come amore, empatia e capacità umana di affrontare il lutto.

I prossimi impegni dell'attore premio Oscar

Le riprese di Lincoln in the Bardo dovranno comunque essere programmate dopo l'impegno di Hanks sul set di Greyhound 2, sequel del film targato Apple TV in cui la star avrà di nuovo il Capitano Krause. Tom, come accaduto con il primo capitolo della storia, ne ha inoltre firmato la sceneggiatura. Nel cast è presente anche la star della serie Adolescence Stephen Graham, mentre Aaron Schneider, regista del primo film, si occuperà della realizzazione del sequel con Gary Goetzman come produttore.

I ciak del film sono in corso in Australia e il cast si sta completando con l'arrivo di Jack Patten al fianco di Rob Morgan ed Elisabeth Shue già confermati per il ritorno nei ruoli di George Cleveland e Eva Krause.