Toy Story 5: confermato il ritorno di Woody e Buzz nel nuovo film Pixar

Nel corso di una lunga intervista concessa a Variety, il regista e capo della Pixar, Pete Docter, ha confermato che i personaggi di Woody e Buzz torneranno in Toy Story 5, attualmente in lavorazione presso lo studio.

Parlando delle nuove storie in arrivo, a margine della promozione di Elemental, che purtroppo si è rivelato un flop al box-office nel suo week-end d'esordio, Docter ha dichiarato:

"In questo momento, il mondo sembra volere il conforto di ciò che conosce, ovvero i sequel e i film basati su cose come i fumetti o i videogiochi. Ma tutte queste cose erano originali inizialmente. Penso che sia essenziale per noi sviluppare nuove storie originali, che sono più difficili da pubblicizzare, per cui è più difficile convincere la gente ad andare a vederle. Ma credo che il pubblico se lo meriti. Vuole essere sorpresa, insieme al comfort dell'aspettativa. Abbiamo in cantiere una serie di sequel. Stiamo preparando il sequel di Inside Out, che vi permetterà di tornare nella mente di Gioia e Tristezza. Abbiamo un altro Toy Story, quindi Woody e Buzz torneranno. E abbiamo altri progetti, ma siamo sempre in equilibrio tra le due cose".

Frozen, Toy Story e Zootropolis: Disney annuncia lo sviluppo dei sequel

Già lo scorso febbraio, se ricorderete, Tim Allen aveva confermato il suo ritorno nei panni di doppiatore di Buzz Lightyear, ma ora c'è la conferma che, nonostante quanto visto in Toy Story 4, anche Woody tornerà.