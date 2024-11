Toy Story 5, svelato il villain: un esercito di Buzz Lightyear nel primo sguardo al nuovo capitolo

La Pixar ha svelato un nuovo concept art di Toy Story 5 che mostra un esercito di pupazzi Buzz Lightyear malfunzionanti che si liberano per terrorizzare i giocattoli che i fan hanno imparato a conoscere e ad amare.

Il sequel del primo e più celebre franchise della Pixar vedrà la familiare famiglia di giocattoli alle prese con le insidie della tecnologia che distoglierà l'attenzione dei bambini da loro. Toy Story 5 riunirà il cast dei film precedenti: Tim Allen è stato confermato nel ruolo di Buzz e dei suoi doppelgänger malvagi, mentre è previsto anche il ritorno di Tom Hanks.

Quando la Pixar è salita sul palco per presentare i suoi prossimi progetti durante il primo grande showcase del D23 Brasil, lo studio ha mostrato una concept art che raffigura la nuova minaccia di Toy Story 5, successivamente condiviso da Almanaque Disney su Twitter, che può essere visto di seguito.

Nella concept art, un gruppo di giocattoli Buzz Lightyear si libera dalle sue scatole all'esterno di un container abbandonato. Anche se nell'opera solo un piccolo numero di giocattoli si è liberato dalla confezione, molti sono ancora chiusi nelle scatole a forma di astronave nel container e sono pronti a scatenarsi.

Mentre la battaglia tra giocattoli tradizionali e tecnologia è stata presentata come il soggetto principale di Toy Story 5, non è chiaro in che modo questo esercito di Buzz Lightyear malfunzionanti si inserirà nella storia. Questi personaggi saranno bloccati nella loro modalità di gioco, proprio come il Buzz principale all'inizio del primo capitolo del 1995.

Proprio come Woody e il resto della sua generazione di giocattoli sono stati soppiantati dall'eccitazione per la corsa allo spazio e dal suo effetto sulla cultura pop, Buzz e i giocattoli spaziali seguiranno apparentemente un percorso simile, con quello che potrebbe essere un carico di Buzz Lightyear invenduti abbandonati nella natura selvaggia. Toy Story 5 sarà diretto da Andrew Stanton e uscirà il 19 giugno 2026.