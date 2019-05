Toy Story 4 non sarà l'ultima avventura di Woody e Buzz?

Toy Story 4 riporterà sul grande schermo i simpatici Woody e Buzz e il quarto capitolo delle loro avventure potrebbe non essere l'ultimo.

A rivelare che la storia potrebbe continuare in futuro è stato il produttore Mark Nielsen che ha parlato del futuro della saga animata.

Durante un recente incontro con la stampa, il produttore della Pixar ha dichiarato: "Ogni film che giriamo lo trattiamo come se fosse il primo e l'ultimo che realizzeremo".

Nielsen ha quindi chiarito le ipotesi riguardanti un possibile sequel dopo Toy Story 4: "Se ce ne sarà un altro? Non lo so. Se ci sarà è un problema che affronteremo domani".

La sua dichiarazione lascia quindi aperte le porte a una possibile continuazione della storia, anche se Mark ha precisato che un eventuale ritorno dovrebbe avere delle motivazioni valide: "Siamo i nostri critici più duri. Amiamo questi personaggi più di chiunque altro. Non vogliamo rovinare nulla".

La sinossi di Toy Story 4, film in arrivo nelle sale italiane il 26 giugno, anticipa:

Woody ha sempre saputo quale fosse il suo posto nel mondo e la sua priorità è sempre stata prendersi cura del suo bambino, che si trattasse di Andy o di Bonnie. Quando Forky, il nuovo progetto scolastico di Bonnie trasformato in un giocattolo, si autodefinisce "spazzatura" e non giocattolo, Woody decide di mostrargli gli aspetti positivi di questa nuova vita. Ma quando Bonnie porta con sé tutta la banda di giocattoli in un viaggio con la sua famiglia, Woody fa un'inaspettata deviazione, che lo porta a ritrovare la sua amica scomparsa da tempo, Bo Peep. Dopo aver trascorso anni per conto proprio, lo spirito avventuroso di Bo e la vita "on the road" hanno rovinato la sua porcellana. Woody e Bo scopriranno che le loro rispettive vite come giocattoli sono ormai agli antipodi, ma presto si renderanno conto che questo è l'ultimo dei loro problemi.

Il lungometraggio, per la regia di Josh Cooley avrà nel cast di doppiatori Tim Allen, Tom Hanks, Annie Potts, Patricia Arquette e Joan Cusack - ed alcune attese new entry, da Keanu Reeves a Tony Hale, Keegan-Michael Key e Jordan Peele.