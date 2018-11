Toy Story 4: chi sarà la nuova voce di Woody dopo Fabrizio Frizzi?

Marica Lancellotti

Toy Story 4 arriverà in sala in estate, il 27 giugno 2019 per la precisione, e nelle ultime ore la Disney ha accresciuto a dismisura l'hype dei fan grandi e piccini della saga, rilasciando un secondo teaser trailer. L'attenzione forse doveva essere puntata sull'introduzione dei due nuovi personaggi - Ducky e Bunny, il coniglietto e l'anatroccolo di peluche che non vedono l'ora di essere vinti da qualcuno al Luna Park - , ma non è stato così per i fan italiani del film che hanno sentito per la prima volta la nuova voce di Woody che fino al terzo capitolo era doppiato da Fabrizio Frizzi.

Un vero e proprio colpo al cuore: per tutti e tre i capitoli precedenti, oggi considerati tra i migliori film d'animazione, il compianto conduttore, scomparso prematuramente lo scorso 26 marzo, era stato in grado di regalare al suo Woody tutte quelle sfumature di umanità proprie del personaggio originale, forse arricchendolo addirittura con la gentilezza e la sensibilità che gli erano proprie. Così l'identificazione tra Fabrizio Frizzi e il giocattolo preferito di Andy era stata cosa semplice e naturale per il pubblico italiano, fin da quell'ormai lontano 1995, anno del primo Toy Story. L'ottima performance di Frizzi è stata addirittura in grado di non far rimpiangere - anche a quelli che "i film si guardano solo in lingua originale" - il doppiaggio in lingua inglese per cui la Pixar aveva scelto un mostro sacro come Tom Hanks.

E allora, se Woody ha perso per sempre il suo amico gentile Fabrizio Frizzi, perchè il nuovo teaser in italiano dovrebbe aver fatto tirare anche un sospiro di sollievo? Perché, stando alle dichiarazioni dello scrittore e blogger Giuseppe Benincasa, la nuova voce del cowboy di Toy Story potrebbe essere Angelo Maggi, ovvero colui che nel teaser pronuncia la breve frase del compagno di giochi di Buzz Lightyear.

La Disney al momento non ha confermato, dunque non è detto che si decida di tenere lo stesso doppiatore del trailer per l'intero lungometraggio, che è uno dei film più attesi del 2019. Eppure, se la scelta finale dovesse ricadere proprio su di lui, si tratterebbe di una soluzione logica e naturale: Angelo Maggi non è soltanto la voce italiana di Clive Owen, Bruce Willis, del reverendo Lovejoy dei Simpson o di Robert Downey Jr. aka Iron Man, ma è soprattutto il doppiatore di Tom Hanks, voce originale di Woody.

È bene ricordare che al momento questa è solo l'ipotesi più accreditata, per averne la certezza bisognerà attendere una comunicazione ufficiale da parte della Disney Pixar.