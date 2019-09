Toronto 2019: JoJo Rabbit di Taika Waititi vince il Premio del Pubblico

A Toronto 2019, JoJo Rabbit, nuovo film di Taika Waititi, ha vinto il premio del pubblico, quello più ambito dai film che partecipano alla rassegna canadese.

Il riconoscimento, che arriva dopo qualche critica non molto benevola da parte dei critici statunitensi, dovrebbe rassicurare la Fox Searchlight per la prossima corsa agli Oscar di JoJo Rabbit.

Tra l'altro il primo premio del Toronto International Film Festival ha storicamente portato molta fortuna ai suoi vincitori, durante la notte più glamour del cinema quanto al botteghino. Basti pensare che un anno fa a trionfare in Canada fu Green Book, premiato poi come miglior film dell'anno agli Oscar, mentre tra i precedenti vincitori si annoverano La La Land, The Imitation Game, Tre manifesti a Ebbing, Missouri, tra gli altri.

JoJo Rabbit torna a casa anche con un'altra soddisfazione: l'aver battuto due superfavoriti come Storia di un matrimonio di Noah Baumbach, il film di Netflix osannato dalla critica a Venezia (qui la nostra recensione di Storia di un matrimonio), e Parasite (di cui potete leggere la nostra recensione) di Bong Joon-ho, vincitore della Palma d'oro a Cannes 2019.

Jojo Rabbit, che vede Roman Griffin Davis recitare nel ruolo di un giovane nazista ambizioso di nome Jojo, che vede Hitler come il suo migliore amico immaginario, vedrà nel cast anche Scarlett Johansson, Thomasin McKenzie, Sam Rockwell, Rebel Wilson, Stephen Merchant, Alfie Allen e lo stesso regista Taika Waititi, nei panni dell'amico immaginario Adolf Hitler. Il film arriverà nelle sale italiane a gennaio 2020.