Top Gun: Maverick, Ridley Scott e la toccante ragione che lo ha spinto a rifiutare la regia

Ridley Scott ha rivelato perché ha rifiutato l'offerta di dirigere Top Gun: Maverick. come molti sapranno, il fratello del regista, Tony Scott, ha diretto il primo leggendario capitolo, uscito nel 1986.

Tony Scott si è suicidato nel 2012. Decenni dopo l'originale, Joseph Kosinski ha diretto il sequel Top Gun: Maverick, che ha visto il ritorno di Tom Cruise nel ruolo di Pete Mitchell ed è stato accolto con recensioni eccezionali e lodi in tutto il mondo, nonché un incasso al box-office fenomenale: quasi 1.5 miliardi di dollari.

In un'intervista all'Hollywood Reporter, Ridley Scott ha rivelato di aver scelto di non dirigere Top Gun: Maverick perché non voleva succedere al fratello come regista di una sua opera originale. L'acclamato regista ha poi spiegato come i generi dei film diretti da lui e dal fratello fossero spesso molto diversi.

"No. Mi hanno chiesto di dirigerlo e ho detto: 'Non voglio succedere a mio fratello'. Tony è sempre stato interessato all'oggi. Molte delle mie opere sono storiche, fantasy o di fantascienza. A Tony non piaceva il fantasy, cose come Alien o Blade Runner o Legend", ha spiegato il regista.

Oltre a Top Gun, Tony Scott e Tom Cruise hanno lavorato insieme anche in Giorni di tuono. Ridley ha lavorato con la star nel già citato Legend del 1985. Ridley Scott alla regia di Top Gun: Maverick sarebbe stato molto interessante, soprattutto perché è riconosciuto come uno dei migliori registi di tutti i tempi. Tuttavia, dato il suo rifiuto, lo studio ha dovuto prendere un'altra direzione.

Alla fine, Paramount ha ingaggiato Joseph Kosinski, che aveva già diretto Cruise nel fantascientifico Oblivion, uscito nel 2013. Il regista è attualmente al lavoro con un'altra grande star di Hollywood, Brad Pitt, per il film sulla Formula 1 intitolato semplicemente F1 e la cui uscita è prevista per la prossima estate.