Ridley Scott non crede al ritiro di Quentin Tarantino: "Finiscila e continua a fare film"

Il regista de Il Gladiatore 2 non crede che il collega si ritirerà dopo aver realizzato il suo decimo film e continuerà la sua carriera di cineasta

Ridley Scott ha recentemente commentato l'intenzione di Quentin Tarantino di ritirarsi dopo aver realizzato il suo decimo film, affermando di essere piuttosto sicuro che il collega non la rispetterà.

Scott e Tarantino sono due dei più grandi registi viventi e delle voci più importanti del cinema contemporaneo, avendo diretto opere iconiche come Alien, Blade Runner, Il Gladiatore, Le iene, Pulp Fiction, Bastardi senza gloria e molti altri. Mentre Tarantino ha pianificato da tempo di ritirarsi dalla regia dopo il suo decimo film, Scott è ancora in attività dopo 29 film e il suo ultimo, Il Gladiatore 2, uscirà alla fine di questo mese, con il regista che questo mese compirà 87 anni.

In una nuova intervista dell'Hollywood Reporter, a Ridley Scott è stato chiesto del piano di Tarantino di ritirarsi dopo il suo decimo film, e lui ha risposto senza mezzi termini: "Non ci credo".

L'intervistatore ha quindi commentato che se ami veramente qualcosa, sei bravissimo a farlo, e cerchi di smettere, quell'ambiente ti risucchia dentro. Scott si è detto d'accordo, e ha anche ricordato come Tarantino avesse scritto la sceneggiatura di True Romance, che suo fratello Tony Scott ha diretto.

"Esattamente. Non credo a queste stronzate. Finiscila e vai a fare un altro film. Quentin ha scritto alcune cose per mio fratello. Andavano d'accordo. Non sono sicuro di averlo conosciuto".

Anche Martin Scorsese aveva condiviso i suoi pensieri sull'argomento, con un tono molto diverso da quello di Scott, affermando che finché sarà curioso di certi argomenti, continuerà a fare film su di essi. Scorsese ha anche citato Kurosawa, dicendo che, a 80 anni, stava "cominciando solo ora a vedere la possibilità di ciò che il cinema potrebbe essere", e che "è troppo tardi" per raccontare tutte le storie che vuole.