Top Gun: Maverick, il regista sceglie di realizzare il remake di un classico cult

Il regista di Top Gun: Maverick, Joseph Kosinski, dirigerà il nuovo adattamento cinematografico di Miami Vice, con Dan Gilroy alla sceneggiatura. Il film sarà ispirato all'iconica serie TV anni '80, famosa per il suo stile audace, i temi sociali e l'estetica diventata simbolo di un'epoca.

Miami Vice torna al cinema: il cult anni '80

L'eco dei motori che rombano sotto il sole di Miami sta per tornare sul grande schermo. Joseph Kosinski, già dietro al successo di Top Gun: Maverick, è stato scelto da Universal per riportare in vita Miami Vice, il cult televisivo che negli anni '80 ha ridefinito il poliziesco con estetica fluo e soundtrack martellanti. A firmare la sceneggiatura sarà Dan Gilroy, autore di Nightcrawler e collaboratore in Andor, una scelta che suggerisce l'intenzione di mantenere quell'equilibrio fra intrattenimento ad alto tasso adrenalinico e riflessione sociale che caratterizzava l'originale.

La locandina di Miami Vice

Il film non avrà legami con la pellicola del 2006 con Jamie Foxx, e per ora non ci sono dettagli sul cast. Ma l'accoppiata Kosinski-Gilroy ha già acceso l'immaginazione degli appassionati: il primo ha dimostrato di saper maneggiare con maestria il cinema d'azione stilizzato, mentre il secondo porta in dote uno sguardo più tagliente e disilluso sul mondo.

La serie Miami Vice, trasmessa su NBC dal 1984 al 1989, era molto più che una sfilata di completi bianchi con le maniche arrotolate e auto sportive rombanti. Sotto la superficie patinata si nascondeva un'anima sorprendentemente coraggiosa, che affrontava temi come la politica internazionale, il razzismo e l'omofobia, restituendo uno spaccato della società americana del tempo. Con protagonisti Don Johnson nei panni di Sonny Crockett e Philip Michael Thomas in quelli di Rico Tubbs, il telefilm seguiva indagini ispirate a veri casi di cronaca locale, avvolti da un'atmosfera pop e notturna che ha lasciato un segno indelebile nell'immaginario collettivo.