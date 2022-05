Top Gun: Maverick ruba la prima posizione a Doctor Strange nel Multiverso della Follia al box office italiano

Top Gun: Maverick, Tom Cruise in un primo piano

Il pubblico italiano ama Tom cruise e lo dimostra facendo debuttare Top Gun: Maverick in prima posizione al box office italiano. 36 anni dopo l'originale, il sequel di Top Gun apre con 817 mila euro di incasso e segna una media di 1.833 euro su 446 sale, scalzando l'ex numero Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Come si legge nella nostra recensione di Top Gun: Maverick, presentato a Cannes come evento speciale, Tom Cruise è tornato nei panni del pilota scavezzacollo Pete Maverick Mitchell a 36 anni di distanza dall'uscita del cult divenuto vero e proprio fenomeno di costume.

Tom Cruise a Cannes 2022: "Non avrei mai permesso che Top Gun: Maverick uscisse in streaming"

Doctor Strange nel Multiverso della Follia è secondo con un incasso di 670.000 euro che lo portano a 12,5 milioni di euro totali. Come sottolinea la recensione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il film riparte dagli eventi di Spider-Man: No Way Home, in cui Stephen Strange ha cambiato il volto della realtà aprendo il multiverso. Adesso Strange è costretto a stringere un'alleanza con personaggi vecchi e nuovi mentre si avventura nel multiverso per affrontare un nuovo nemico. Nel cast Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stuhlbarg e Rachel McAdams.

Doctor Strange nel multiverso della follia: Il rimpianto nel Marvel Cinematic Universe

Terzo posto per Esterno notte di Marco Bellocchio, estratto della miniserie presentata a Cannes 2022 dove il regista torna a occuparsi di Aldo Moro e dell'Italia degli Anni di Piombo. La versione cinematografica della serie raccoglie 174.000 euro in 305 sale e segna una media per sala di 204.000 euro.

Al quarto posto troviamo il film bellico inglese L'arma dell'inganno - Operazione Mincemeat, con Colin Firth, Rufus Wright e Matthew McFayden, che incassa altri 86.000 euro arrivando a 307.000 euro. Qui la nostra recensione de L'arma dell'inganno - Operazione Mincemeat, incentrato sulla strategia di guerra non convenzionale proposta da ufficiali dell'intelligence Britannica che mira a ingannare i nazisti spingendoli a interrompere il piano di invasione della Sicilia.

Quinta posizione per Io e Lulù, commedia canina on the road ccon Channing Tatum che incassa altri 70.000 euro e arriva a 251.800 euro. Nella recensione di Io e Lulù, Esordio alla regia di Channing Tatum e Reid Carolin, si anticipa il focus del film, il difficile rapporto tra un ex soldato affetto da disturbi da stress post traumatico e un cane dell'esercito che il soldato deve scortare al funerale del padrone.