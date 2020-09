Top Gun: Maverick, Miles Teller ricorda la prima apparizione di Tom Cruise sul set in divisa

Miles Teller ha descritto la prima apparizione di Tom Cruise in divisa sul set di Top Gun: Maverick ammettendo l'importanza del personaggio per le vecchie e nuove generazioni.

Top Gun: Tom Cruise in una immagine pubblicitaria del film

Pur essendo trenta quattro anni più vecchio, Tom Cruise in tenuta da aviatore fa sempre colpo... perfino sul giovane collega Miles Teller che al The Rich Eisen Show ha descritto la prima apparizione del divo sul set con indosso il costume di Pete "Maverick" Mitchell:

"Ricordo la prima volta - eravamo tutti a Fallon, Nevada. Credo che ci stessimo preparando, o forse Tom stava per volare, e ha indossato il casco di Maverick per la prima volta. Il momento è stato davvero surreale. Si tratta di un personaggio leggendario per tante generazioni. Top Gun è uscito prima che nascessi e per un sacco di miei amici è il film preferito, e sono invidiosi del fatto che io sia stato scelto".

In Top Gun: Maverick Miles Teller interpreterà Bradley Bradshaw, figlio di Nicholas "Goose" Bradshaw, morto tragicamente in Top Gun. Bradley sarà una recluta addestrata da Maverick, che è divenuto istruttore di volto. Miles Teller ha ammesso che star dietro a ToM Cruise sul set è stato molto difficile e ha richiesto moltissimo allenamento.

L'uscita di Top Gun: Maverick al cinema è fissata per il 23 dicembre 2020.