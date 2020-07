Top Gun: Maverick, il personaggio di Tom Cruise "dovrà fare i conti con il passato"

In un'intervista rilasciata al magazine Empire, il regista di Top Gun: Maverick Joseph Kosinski, ha parlato della situazione di Maverick, il protagonista di Top Gun che ritorna nel sequel con Tom Cruise, a distanza di 34 anni dall'uscita nelle sale della pellicola di Tony Scott.

"Per certi versi è ancora il ragazzo che ricordiamo nel primo Top Gun. Tiene la sua vecchia moto Ninja sotto un telone in un hangar e indossa ancora i suoi Ray Ban Aviator. Rimane il numero uno in quello che fa e ha dedicato la sua vita all'aviazione. Ma tutto ciò ha avuto un prezzo e Maverick ha dovuto affrontare e riconciliarsi con diverse cose del suo passato. Il nuovo film, proprio come il primo, è la storia di un rito di passaggio, ma qui ci troviamo davanti un uomo che attraversa una fase diversa della sua vita" ha spiegato Kosinski nell'intervista.

Dopo più di trent'anni di servizio come uno dei migliori aviatori della Marina, Pete 'Maverick' Mitchell (Tom Cruise) si è riciclato come istruttore di volo e mentore del giovane Bradley Bradshaw (Miles Teller), figlio del compianto Goose. Maverick intrattiene una love story con una donna (Jennifer Connelly) e incontrerà nuovamente Iceman (Val Kilmer).

Il cast di Top Gun: Maverick comprende anche il premio Oscar Jennifer Connelly, Miles Teller, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Ed Harris e Val Kilmer. L'uscita è prevista il 23 dicembre 2020.