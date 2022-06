Top Gun: Maverick, Miles Teller: "Sul set avevo carburante per aerei nel sangue"

Quando Miles Teller ha spiegato alla co-star di Top Gun: Maverick Tom Cruise che aveva carburante per aerei nel sangue, il divo gli ha risposto 'Io ci sono nato con quello'.

Cosa ha lasciato a Miles Teller il set di Top Gun: Maverick? Carburante per aerei e liquido ritardante di fiamma nel sangue, come ha rivelato l'attore durante un'ospitata al Late Night.

Top Gun: Maverick, Miles Teller in una scena

"Siamo atterrati e ho detto, 'Non mi sento tanto bene.' Ero caldissimo e ho cominciato a grattarmi come un pazzo. Così sono uscito dal jet e mi sono accorto che ero ricoperto di bolle dalla testa ai piedi" ha ricordato Miles Teller.

L'attore ha detto di aver poi fatto un bagno di farina d'avena e di essere andato da un medico per fare un esame del sangue. "Arrivano i risultati e ho ritardanti di fiamma, pesticidi e carburante per aerei nel sangue", ha detto.

Miles Teller ha aggiunto di non essere stato turbato dall'esperienza, e l'ha persino considerata "davvero interessante" dopo essersi sentito meglio. In effetti, l'esperienza ha portato a un "momento molto Tom Cruise". L'attore ha detto che quando è tornato sul set, Cruise gli ha chiesto dei risultati del test. "Gli ho detto 'Beh, Tom, hanno scoperto che ho del carburante per aerei nel sangue'. Senza battere ciglio, lui ha risposto semplicemente, 'Sì, io ci sono nato, ragazzo.'"

Top Gun: Maverick, Miles Teller: "Ho pensato di morire durante l'addestramento"

Come si legge nella nostra recensione di Top Gun: Maverick, presentato a Cannes come evento speciale, Tom Cruise è tornato nei panni del pilota scavezzacollo Pete Maverick Mitchell a 36 anni di distanza dall'uscita del cult divenuto vero e proprio fenomeno di costume.

Da oggi ritroviamo Miles Teller a fianco di Chris Hemsworth in un altro action, Spiderhead, disponibile su Netflix. Per scoprire di cosa si tratta, leggete la nostra recensione di Spiderhead.