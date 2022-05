Top Gun: Maverick, Miles Teller: "Ho pensato di morire durante l'addestramento"

Top Gun: Maverick ha tra i suoi protagonisti l'attore Miles Teller che ha rivelato di aver avuto paura di morire durante l'addestramento necessario a prepararsi alle riprese.

Il film campione di incassi in tutto il mondo contiene infatti numerose scene d'azione spettacolari in aria che hanno richiesto un lungo periodo di preparazione in stile militare.

Miles Teller interpreta in Top Gun: Maverick il ruolo di Bradley "Rooster" Bradshaw, il figlio di Goose. Per poter recitare nel film l'attore ha seguito un programma ideato da Tom Cruise molto duro e impegnativo.

Miles, intervistato da LADbible ha dichiarato: "C'è stato decisamente un momento in cui ho pensato che sarei morto. C'era una sequenza in cui dovevamo volare direttamente verso il terreno e fai un 'pull-up max G'. Stai andando verso il basso e all'ultimo secondo tiri su il velivolo, ed è realmente dura per il pilota".

Teller ha aggiunto: "Si tratta di qualcosa che affrontano sempre durante l'addestramento, ma era la prima volta che facevo una manovra di quel tipo e ho letteralmente smesso di recitare".

L'interprete di Rooster non ha esitato ad ammettere: "Ho guardato il terreno e pensato che non sarebbe finita bene per me".

Miles, a differenza di altri attori, ha tenuto duro e ha resistito all'addestramento decidendo di mettersi alla prova pur di recitare nel sequel. Il film di Joseph Kosinski si è rivelato un vero e proprio successo ai box office di tutto il mondo, superando in pochi giorni quota 160 milioni di dollari.